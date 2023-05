"L'ESULTANZA CON MIA FIGLIA? MI SONO ARRIVATI MESSAGGI DI TIFOSI DELLA LAZIO. DEVONO VERGOGNARSI" - BOBO VIERI SBROCCA CONTRO I SUPPORTER BIANCOCELESTI CHE LO HANNO CRITICATO PER AVER FESTEGGIATO IL GOL DELL'INTER DURANTE LA SFIDA TRA LE DUE SQUADRE: "DEGLI IMBECILLI MI HANNO SCRITTO, GLI HO SPIEGATO CHE HO SEMPRE DATO ME STESSO DOVE SONO ANDATO NELLA MIA CARRIERA. UNO JUVENTINO MI HA SCRITTO CHE…" - VIDEO

Da www.fcinter1908.it

bobo vieri allo stadio con la figlia

“L’esultanza con mia figlia? Mi continuavano a chiedere quando segnasse l’Inter… La sera mi sono arrivati messaggi di tifosi della Lazio, e lo dico, perché devono vergognarsi. Io offendo tutti eh, non me ne frega niente, non ho contratti con nessuno. Se voglio portare le mie figlie a vedere una partita, è la cosa più bella al mondo. Noi esultavamo quando facevano gol.

bobo vieri allo stadio con la figlia

Degli imbecilli della Lazio mi hanno scritto, gli ho risposto e spiegato che ho sempre dato me stesso dove sono andato nella mia carriera. Se dopo 3 anni all’Inter mi faccio un’aquila, per te mi piacciono gli uccelli? Io ho affetto per tutte le squadre dove ho giocato. Io sono tifoso della Lazio, come dell’Inter, delle squadre in cui ho giocato. La gente ha perso la testa, io ho esultato con la mia bambina allo stadio. Uno juventino mi ha scritto che siamo quattro interisti, ma fate ridere. Mi vergogno per voi che scrivete queste cose qui. Io dico quello che vedo, faccio la mia vita e ho la mia famiglia. Ora Stella mi ha chiesto di andare a vedere il Milan, quindi andiamo a vedere il Milan”, le sue parole.

bobo vieri allo stadio con la figlia bobo vieri christian vieri bobo tv bobo vieri allo stadio con la figlia