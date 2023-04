"L'ITALIA? NON HO ANCORA DECISO. SENZA IL COVID AVREI ESORDITO ALLE OLIMPIADI. ORA È TUTTO DIFFERENTE" - IL CESTISTA RIVELAZIONE DELLA NBA PAOLO BANCHERO FRENA SULA POSSIBILITÀ DI GIOCARE NELLA NAZIONALE ITALIANA: "AI TEMPI DEL LICEO, LE SQUADRE GIOVANILI DI USA BASKETBALL MI HANNO SEMPRE SCARTATO. A QUEL PUNTO SI È FATTA AVANTI L'ITALIA" - NEL 2022 BANCHERO AVEVA TWITTATO: "GIOCHERÒ CON L'ITALIA", MA...

Estratto dell'articolo di Marino Petrelli per “il Messaggero”

Paolo Banchero è sempre più avviato a diventare il rookie dell'anno in Nba. Fuori dal campo il grande dilemma: Italia, sì o no? In una conversazione nel podcast "Knuckleheads" sul sito The Player's Tribune, ha ribadito: «[…]non ho ancora deciso. Le mie origini italiane risalgono al mio bisnonno, io e la mia famiglia non siamo mai stati in Italia e proverò ad andarci in estate. Ai tempi dell'high school, le squadre giovanili di Usa Basketball mi hanno sempre scartato, lasciandomi con l'amaro in bocca. A quel punto si è fatta avanti l'Italia, ho avuto l'opportunità del passaporto e l'ho colta, loro mi hanno aiutato nelle pratiche. Probabilmente, senza il Covid avrei esordito alle Olimpiadi. Nel frattempo sono successe tante cose e ora tutto è differente».

La presenza di Grant Hill, ex giocatore di Duke e Orlando, come responsabile di Team Usa potrebbe far pendere la bilancia. […] Nell'estate 2020, Banchero dice di «voler andare a Tokyo a vincere una medaglia con l'Italia». Viene convocato al raduno di novembre, ma non partecipa.

Nel novembre 2021, Petrucci gli scrive una lettera molto appassionata sull'investimento che la Federazione vuole fare sul giocatore. A giugno 2022, Bancherò scrive: «Non sarà per questa estate ma la prossima giocherò con l'Italia». […] Petrucci si sbilancia: «Al 60 per cento verrà a giocare con noi». Ora la decisione è «ancora tutta prendere», il presidente federale è meno ottimista e tutti restano con il fiato sospeso.

