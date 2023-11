"ABBIAMO RIFIUTATO I MONDIALI CON EGITTO E ARABIA SAUDITA PER IL CASO DI GIULIO REGENI" - IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA, SPIEGA IL NO ALLA CANDIDATURA CONGIUNTA PER LA COPPA DEL MONDO 2030: "UNA SCELTA FATTA PER RAGIONI DI PROBLEMI INTERNAZIONALI E PER LA NON CONDIVISIONE DI ALCUNI VALORI" - PECCATO CHE QUESTA "NON CONDIVISIONE" DI VALORI NON ABBIA FERMATO L'ORGANIZZAZIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Matteo De Santis per “la Stampa”

gabriele gravina

Meglio gli Europei del 2032 da condividere con la Turchia che un Mondiale a tre nel 2030 in compagnia di Arabia Saudita e Egitto. «Non si può far sempre finta di nulla», la spiegazione della Figc data dal presidente Gabriele Gravina in un'intervista al programma Soul in onda domenica su Tv2000: «Abbiamo rifiutato, pur coscienti della grande possibilità di successo, una proposta di organizzare insieme all'Arabia Saudita e all'Egitto il campionato del mondo del 2030: una scelta fatta per ragioni di problemi internazionali, legate al caso di Giulio Regeni, e per la non condivisione di alcuni valori».

REGENI

Una questione di opportunità, ma suggerita anche da un fine calcolo politico del vento più che favorevole in Fifa alla candidatura – poi risultata vincente – di Spagna, Portogallo, Marocco con la variante delle gare inaugurali in Argentina, Paraguay e Uruguay. Per l'Italia molto più conveniente abbracciare la Turchia per gli Europei 2032, lasciando l'Egitto, anche per il caso (non isolato) Regeni, senza Mondiali e l'Arabia Saudita, con il ritiro della candidatura dell'Australia, come unica pretendente per la Coppa del Mondo 2034.

giulio regeni striscione per giulio regeni REGENI gabriele gravina foto di bacco gabriele gravina foto di bacco gabriele gravina foto di bacco (1) gabriele gravina foto di bacco (2) gabriele gravina foto di bacco (2)

[…]

VIGNETTA GIANNELLI - AL SISI COLLABORA SUL CASO REGENI