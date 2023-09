"GLI ALTRI DICONO CHE POSSONO BATTERMI? NE HANNO BISOGNO. SE PENSASSERO IL CONTRARIO MOLLEREBBERO TUTTO" - MAX VERSTAPPEN ARRIVA A MONZA PER PUNTARE A UN NUOVO RECORD: IL MAGGIOR NUMERO DI SUCCESSI CONSECUTIVI IN UNA STAGIONE - "NON MI INTERESSA MOLTO CIÒ CHE PENSA LA GENTE DI ME. GLI ALTRI PARLINO PURE, IO VOGLIO GODERMI QUESTI MOMENTI" - LA RIVALITA' CON HAMILTON, QUELLA VOLTA CHE FU SCARTATO DALLA FERRARI E LA SVOLTA DOPO IL GP DI MONTECARLO NEL 2018: "ERO MOLTO ARRABBIATO CON ME STESSO E MI SONO DETTO…"

Estratto dell'articolo di Daniele Sparisci per il “Corriere della Sera”

La decima, Max Verstappen ha la solita espressione imperturbabile. Nella gara di casa la Ferrari punta al podio, lui a un nuovo record: il maggior numero di successi consecutivi in una stagione. Dopo aver eguagliato il record di Vettel (9) nella sua Olanda.

Come ci si sente a riscrivere la storia della F1? Forse alla gente servirà tempo per capire ciò che sta realizzando.

«Non mi interessa molto ciò che pensa la gente di me, mi concentro sul dare il meglio insieme alla squadra. Ogni volta che scendo in pista. Voglio godermi al massimo questi momenti con ogni persona all’interno del team. Dobbiamo farne tesoro, ricordarli, perché non dureranno in eterno».

[…]

Quanto si sta divertendo in questo campionato dove non ha rivali?

«Tanto. La macchina si guida che è un piacere, è veloce e prevedibile. Ma non è solo guida, piuttosto è il modo in cui operiamo nella squadra».

C’è chi sostiene, fra questi Russell della Mercedes, che almeno dieci piloti potrebbero vincere se guidassero la Red Bull. Come risponde?

«Mmm, sì forse potrebbero vincere. Ma non nel modo in cui stiamo vincendo noi. Sono tutte speculazioni, parlino pure».

[…]Che cosa ha la Red Bull più della Ferrari?

«Al momento sono felice dove sono. La Red Bull è come una seconda famiglia e ho un contratto lungo (scade nel 2028 ndr ). Non saprei paragonarle perché non sono mai stato in Ferrari. La rispetto molto per ciò che ha ottenuto in passato, soprattutto durante l’era di Schumacher».

Eppure nel 2014 lei ha partecipato a un campus in Florida organizzato dalla Ferrari Academy. Possibile che non le abbiano chiesto di entrare nel programma di Maranello?

«Erano contenti con i loro piloti junior e io ero un debuttante. Succede».

[…]Lewis Hamilton ha rinnovato fino al 2025 (anche George Russell è stato confermato) con la Mercedes. È contento?

«A me non cambia nulla, ma per lui e la Mercedes è una buona cosa».

Leclerc ha detto: «Max Verstappen si può battere».

«Sono le classiche cose che devono dire i piloti, ne hanno bisogno. Se pensassero davvero che io sia imbattibile mollerebbero tutto. Per me è un commento normalissimo. Ogni pilota ha la necessità di sentirsi il più forte».

Le piacerebbe rivivere un’altra stagione come il 2021, una battaglia feroce con Hamilton all’ultimo giro?

«Non mi dispiacerebbe. Ma mi diverto molto anche a vincere così. Per una squadra dominare in questa maniera è il massimo della soddisfazione. Non è mica facile».

Non sbaglia mai, come è diventato così regolare?

«Nel 2018 sono partito male nel Mondiale. Ho rimesso a posto i cocci dopo Montecarlo di quell’anno, ero molto arrabbiato con me stesso e mi sono detto: “Ok, ora devo svoltare”. Da allora sono cambiato».

[…]