"AMICO MIO, SEI L'ORGOGLIO DEL TENNIS" – LA LETTERA STRAPPACUORE DI ROGER FEDERER A RAFA NADAL CHE, A MALAGA, VUOLE AIUTARE LA SPAGNA A VINCERE LA COPPA DAVIS PRIMA DEL RITIRO: "HAI FATTO UN VIAGGIO INCREDIBILE, MI HAI FATTO LAVORARE PIÙ DURAMENTE DI QUANTO AVESSI MAI IMMAGINATO, MI HAI COSTRETTO A REINVENTARE IL MIO GIOCO. MI HAI BATTUTO, MOLTO. PIÙ DI QUANTO IO SIA RIUSCITO A BATTERE TE. TIFERO’ SEMPRE PER TE…”

rafa nadal federer

(ANSA) Poche ore prima della partita di Coppa Davis che potrebbe essere l'ultimo incontro professionistico di Rafael Nadal, Roger Federer ha reso omaggio con una lettera commovente sui social al suo grande rivale, che ha "reso orgoglioso l'intero mondo del tennis".

"Mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avessi mai immaginato - scrive tra l'altro il fuoriclasse elvetico -... Mi hai costretto a reinventare il mio gioco... Mi hai fatto apprezzare ancora di più il tennis...Che carriera incredibile hai avuto". Federer sottolinea poi "mi hai battuto, molto. Più di quanto io sia riuscito a battere te. Mi hai sfidato in modi in cui nessun altro avrebbe potuto. Sulla terra rossa, mi sembrava di entrare nel tuo cortile, e mi hai fatto lavorare più duramente di quanto avrei mai pensato di poter fare".

rafa nadal federer

"Dopo l'Australian Open del 2004 ho raggiunto per la prima volta il primo posto nella classifica, ero al top del mondo. Ma due mesi dopo, sei sceso in campo a Miami con la tua maglietta rossa senza maniche, mostrando quei bicipiti, e mi hai battuto in modo convincente... Eravamo all'inizio del nostro viaggio e alla fine lo abbiamo fatto insieme. Vent'anni dopo, Rafa, devo dire: che corsa incredibile hai fatto. Inclusi 14 Open di Francia, storici! Hai reso orgogliosa la Spagna... hai reso orgoglioso l'intero mondo del tennis".

Il campione svizzero ricorda anche "la Laver Cup 2022. La mia ultima partita. Per me significava tutto averti lì al mio fianco, non come mia rivale ma come mia compagna di doppio. Condividere il campo con te quella sera e condividere quelle lacrime sarà per sempre uno dei momenti più speciali della mia carriera". "Rafa, so che sei concentrato sull'ultimo tratto della tua epica carriera - conclude Federer -. Ne parleremo quando sarà finita.

federer nadal

Per ora, voglio solo congratularmi con la tua famiglia e la tua squadra, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel tuo successo. E voglio che tu sappia che il tuo vecchio amico tifa sempre per te e tiferà con altrettanta forza per tutto ciò che farai dopo".

roger federer rafael nadal 2006 rafael nadal roger federer roger federer rafael nadal 2007