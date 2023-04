"ANDREA AGNELLI? UN SOCIOPATICO MANIACO DEL CONTROLLO" -IL QUOTIDIANO INGLESE THE GUARDIAN DEDICA UN LUNGO SERVIZIO ALLE VICENDE DEL CLUB BIANCONERO IN CUI EMERGONO GLI ERRORI GESTIONALI (IN PRIMIS L'INGAGGIO DI CR7) E GLI IMPIETOSI RITRATTI DEI DIRIGENTI - “PARATICI? SI VEDEVA CHE GLI PIACEVA LA BELLA VITA, FAR PARTE DELL’ALTA SOCIETÀ, CIRCONDATO DA BELLE DONNE”

"Secondo varie fonti che mi hanno parlato in condizione di anonimato, il posto di lavoro è sempre stato disfunzionale. 'Agnelli pensa di essere un visionario', mi ha detto un ex dirigente, 'ma è un sociopatico. Un completo maniaco del controllo' ". Così scrive The Guardian in un lunghissimo articolo a firma Tobias Jones in cui ripercorre tutte le tappe della recente storia juventina fino alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il club negli ultimi mesi: la penalizzazione, l’inchiesta Prisma, le dimissioni del blocco dirigente. Il giornalista britannico fa un excursus molto approfondito di tutte le vicende che hanno portato alla situazione attuale compreso il crescente potere politico di Andrea Agnelli all’interno dell’Uefa e il suo rapporto strettissimo con Ceferin.

Ma i giudizi affilati citati dal Guardian non sono solo per Agnelli. Ce n’è anche per Fabio Paratici, descritto dal giornalista, riportando una fonte interna al club, come "Un tipo carismatico, molto socievole. Un tipo divertente, sorrideva sempre. Si vedeva che gli piaceva la bella vita, far parte dell’alta società, circondato da belle donne".

