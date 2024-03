"ARBITRAGGIO INCRESCIOSO, SUPERATI I LIMITI. IL SISTEMA NON È AFFIDABILE" – LA FURIA DI LOTITO DOPO LA SFIDA PERSA 0-1 CON IL MILAN E FINITA CON 3 ESPULSI: "SUGLI ARBITRI BISOGNA PENSARE A UN ORGANO TERZO. CI FAREMO VALERE NELLE SEDI PREPOSTE. CI SONO STATI TANTI ERRORI QUESTA SERA. CHI FA L'ARBITRO DOVREBBE CAPIRE QUAL È…” – VIDEO

Elmar Bergonzini per www.gazzetta.it - Estratti

lazio milan

Tanto nervosismo. Tanta frustrazione. La Lazio non ci sta. Dopo le polemiche successive alla sconfitta interna con il Bologna di due settimane fa (arbitro Maresca), i biancocelesti, sconfitti 1-0 dal Milan all'Olimpico, si ribellano alla direzione di gara di Di Bello. Tre espulsioni, innumerevoli polemiche. Dopo il silenzio stampa con cui la Lazio ha provato a fare rumore in seguito alla sconfitta con il Bologna, questa volta la società ha parlato. Lo ha fatto il presidente Lotito in persona: "Quando il gioco assume questi connotati sono altri gli organismi a dover intervenire e valutare l'accaduto, perché manca l'affidabilità del sistema - ha affermato -.

lazio milan - pellegrini pulisic

Quando ciò accade sono istituzioni terze a dover intervenire e faremo di tutto affinché serate come questa non si ripetano. Nello sport bisogna vincere per merito, oggi ciò non è accaduto e si sono superati limiti inimmaginabili. Così si perdono i valori. Vengo io a parlare per evitare che si strumentalizzino le parole dei miei tesserati. Tutta la squadra si farà valere nelle sedi preposte. Tutti i presenti oggi hanno visto quel che è successo. Se il sistema non è affidabile bisogna interrogarsi per risolvere il problema. Ci sono episodi che si ripetono da tempo. Ci sono stati tanti errori questa sera. Chi fa l'arbitro dovrebbe capire qual è l'equilibrio” [...]

