"IN ATTACCO ABBIAMO TALENTI MA NON GIOCANO. HO DETTO A ZANIOLO DI ANDRE IN TURCHIA. ERA L'UNICA POSSIBILITÀ" - IL CT ROBERTO MANCINI LANCIA L'ALLARME PER IL MINUTAGGIO DEGLI ATTACCANTI AZZURRI: "LE SQUADRE SONO ITALIANE, MA DI ITALIANI CE NE SONO POCHI È QUELLO IL PROBLEMA" - A CONFERMARE LA CARENZA DI POSSIBILI "NUMERI 9" NEI CAMPIONATI "TOP", IL C.T. HA PRE-CONVOCATO ANDREA COMPAGNO, CHE GIOCA IN ROMANIA: "LO SEGUO DA DUE ANNI, GIOCA SEMPRE E FA PURE GOL…"

roberto mancini

Roberto Mancini è preoccupato per l'attacco della Nazionale. A 15 giorni dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024 il c.t. azzurro racconta al Messaggero: "In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano". Sulla partenza di Zaniolo per la Turchia svela: "Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l'unica possibilità".

andrea compagno

E sugli altri il c.t. osserva: "Seguo Compagno da due anni, gioca sempre e fa pure gol. Kean gioca in un ruolo dove siamo carenti, è giovane, la speranza è che migliori. E spero che Raspadori riesca a recuperare in tempo, ha doti uniche". […]E chi gli chiede un commento sulle italiane impegnate in Europa risponde: "Le squadre sono italiane è vero, ma di italiani ce ne sono pochi è quello il problema"[…]

