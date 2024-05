11 mag 2024 17:40

"AURELIONE", TOCCA FERRO! - DE LAURENTIIS AVREBBE CHIESTO AL PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE A LORENZO CASINI DI SPOSTARE LA PARTITA FRA FIORENTINA E NAPOLI, IN PROGRAMMA VENERDI’ 17 MAGGIO – IL MOTIVO? IL PATRON DEI PARTENOPEI TEME CHE QUELLA DATA POSSA PORTARE SFIGA – PER IL MOMENTO NON È STATO VARATO ALCUNO SPOSTAMENTO UFFICIALE, MA CASINI HA GIA’ AVVERTITO LA “VIOLA” PER TROVARE UN NUOVO ACCORDO - COME SI COMPORTERÀ LA LEGA SERIE A, CHE AVEVA DETTO NO ALLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DI UDINESE-ROMA?