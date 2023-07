"AVETE LE MANI SPORCHE DI SANGUE" - LA DINAMO KIEV SI SCAGLIA CONTRO IL FENERBAHCE PER LA SUA PARTECIPAZIONE A UN TORNEO IN RUSSIA: "NESSUN ONORE, NESSUNA VERGOGNA, NESSUNA COSCIENZA" - EDIN DZEKO, APPENA ARRIVATO AL CLUB DI ISTANBUL, DOPO LA SCADENZA DEL CONTRATTO CON L'INTER, NON PARTECIPA ALLA TOURNÉE ESTIVA: ALL'INIZIO SI PENSAVA PER PROTESTARE CONTRO L'INVASIONE DELL'UCRAINA, MA IN REALTA'…

1. LA DINAMO KIEV HA CONDANNATO IL FENERBAHCE PER UNA TRASFERTA IN RUSSIA

Dopo essersi sfidati la scorsa stagione in Europa League, adesso Dinamo Kiev e Fenerbahce litigano fuori dal campo. Il club ucraino ha attaccato quello turco per aver deciso di partecipare a un torneo pre-campionato a San Pietroburgo. Alla Premier Cup, infatti, oltre al club turco, partecipano lo Zenit, la squadra azera del Neftchi e la Stella Rossa. "Nessun onore, nessuna vergogna, nessuna coscienza per il Fenerbahçe". […]

2. FENERBAHCE, RISOLTO IL GIALLO DZEKO: ECCO PERCHÉ NON PARTECIPERÀ ALLA TOURNÉE IN RUSSIA

19.25 - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, non ci sarebbe alcuna motivazione di natura politica dietro la mancata partecipazione del neo-attaccante del Fenerbahce Edin Dzeko ad un torneo in Russia nei primi giorni di luglio. L'ex calciatore dell'Inter si trova infatti in vacanza e, avendo concluso i propri impegni con la nazionale bosniaca lo scorso 20 giugno ed avendo ricevuto un permesso di tre settimane dal suo nuovo club prima di aggregarsi ai compagni, sarà impossibilitato a partecipare alle amichevoli previste in Russia. […]

IL RETROSCENA E LE PRIME REAZIONI

Secondo quanto riportato da Fotospor, il giocatore, che già nel novembre del 2022 non partecipò ad un'amichevole tra le Nazionali di Russia e Bosnia, gode anche del sostegno di diversi compagni di squadra, per lo più di nazionalità straniera, ma – come era logico pensare - non ha l'appoggio pubblico ufficiale da parte del Fener, tutt’altro. I media turchi riportano che Dzeko ha, in ogni caso, sottoscritto l'impegno di giocare anche le amichevoli con il Fenerbahce. Il rifiuto a disputare tali partite rischia di sfociare in una multa del club turco nei confronti dell’attaccante bosniaco. […]

