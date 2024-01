"BASTA CON L’ITALIANO ATIPICO. SINNER È L’ITALIA!" – MASSIMILIANO GALLO (IL NAPOLISTA): “LA GRANDIOSITÀ DI SINNER È STATA DI RIUSCIRE A NASCONDERE CHE È DA SEMPRE UN PREDESTINATO. HA SEMPRE SAPUTO CHE IL TALENTO SENZA ABNEGAZIONE SERVE SOLO PER I RIMPIANTI, È ROBA DA BALOTELLI E CASSANO: IL PASSATO. QUEL CHE EMERGE È SOPRATTUTTO LA SUA SOLIDITÀ. JANNIK HA STRAPPATO LA COLLEZIONE DI LUOGHI COMUNI CHE I BOOMER HANNO APPICCICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI: INDOLENTI, SENZA CARATTERE…” - VIDEO

SÌ, JANNIK, SEI NELLA STORIA! ?? La felicità di Jannik Sinner dopo la conquista del suo primo SLAM in carriera ??#SinnerMedvedev #AusOpen pic.twitter.com/Gd77QBw3tB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 28, 2024

Estratti dell’articolo di Massimiliano Gallo per ilnapolista.it

jannik sinner finale degli australian open

SInne si è presentato al quinto set da favorito, come all’inizio del match. Non ha avuto un tentennamento. Ha strappato la collezione di luoghi comuni che i boomer hanno appiccicato alle nuove generazioni: indolenti, senza carattere, incapaci di reagire. Cronache dall’aldilà. Basta guardare Sinner e Bagnaia due fuoriclasse dello sport italiano che agli occhi di qualcuno hanno il solo torto di non confermare l’immagine dell’italiano ci ostiniamo a esportare. Sinner non è un’eccezione. È la punta dell’iceberg. È il fuoriclasse di una generazione che ha un approccio diverso alla vita, al sacrificio. Generazione che conosce perfettamente qual è la strada da percorrere per arrivare al successo: non essere mai appagato, lavorare per migliorarsi.

jannik sinner finale degli australian open 3

La grandiosità di Sinner è stata di riuscire a nascondere che è da sempre un predestinato. Che ha un talento immenso. Ha sempre saputo che il talento senza abnegazione serve solo per i rimpianti, è roba da Balotelli e Cassano: il passato. Quel che emerge è soprattutto la sua solidità. È il talento arricchito dall’abnegazione. Ha vinto Sinner. Basta con l’italiano atipico. Sinner è l’Italia. Basta avere gli occhi per guardare e la voglia di cambiare il guardaroba.

jannik sinner finale degli australian open 2

