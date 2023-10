"IL BAYERN MONACO È UNA SOCIETÀ SENZA PRINCIPI" - I MEDIA TEDESCHI SI SCAGLIANO CONTRO IL CLUB BAVARESE PER AVER INGAGGIATO JEROME BOATENG, A PROCESSO (PER LA TERZA VOLTA) PER LE ACCUSE DI VIOLENZA DOMESTICA NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNA - IL BAYERN DIFENDE LA DECISIONE: "LA STORIA PRIVATA DI BOATENG NON È UN GROSSO PROBLEMA PER NOI" - L'IRA DELL'ASSOCIAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE...

Jérôme Boateng è stato una colonna del FC Bayern, difensore centrale nelle due vittorie di Champions, 363 partite ufficiali. Ma ne è stato anche ripudiato, costretto a una uscita disonorevole e in sordina due anni fa, travolto dai guai giudiziari per una bruttissima storia di violenza in famiglia. Tre processi, a partire dal 2018: la condanna (doppia) per aver picchiato, morso, sputato in faccia alla compagna Sherin S., madre dei loro due gemelli.

Il terzo procedimento è iniziato a Monaco solo alcuni giorni fa. Proprio in quei giorni però, il Bayern si è ritrovato all’improvviso senza difensori centrali. […]Rosa corta, che fare? Richiamiamo Boateng, ha pensato la dirigenza. […]

EAtteso in conferenza stampa, domenica, l’allenatore Thomas Tuchel ha risposto così sfoderando nozioni di giurisprudenza: «La presunzione di innocenza si applica quando un caso viene sospeso (la condanna di Boateng è sospesa, in attesa dell’esito del nuovo processo, ndr ). Per questo motivo noi, come squadra di calcio, abbiamo il diritto di prendere decisioni sul calcio».

Non bastasse, è intervenuto anche il direttore sportivo Christoph Freund. Lui, invece, ha tirato in ballo la privacy: «Il nostro approccio è di fare ciò che è meglio per l’FC Bayern. La storia privata di Boateng non è un grosso problema per noi». […]

[…] Per due volte, nei processi, i giudici hanno riconosciuto Boateng colpevole: in appello è stato condannato a pagare 1,2 milioni di risarcimento. Il calciatore ha cambiato i suoi legali come magliette, quattro in 3 anni, in aula sono andate in scena quasi delle risse, Shirin S. è stata interrotta e derisa più volte dagli avvocati: «Sai fare qualcos’altro a parte dire bugie?».

Una strategia aggressiva, che in qualche modo ha pagato: i giudici hanno commesso un errore procedurale, e il processo si rifarà. […] Molte le reazioni delle associazioni a difesa delle donne. Weiße Ring ha scritto: «No, caro FC Bayern, la violenza domestica non è una storia privata. Piuttosto, è un enorme problema sociale». Durissimo il commento della Süddeutsche Zeitung : «il Bayern è una società senza principi, cos’altro dobbiamo aspettarci?».

