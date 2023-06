15 giu 2023 11:28

"BELLINGHAM? AL REAL AVEVAMO UN ALTRO GIOCATORE CHE È VENUTO PER UN SACCO DI SOLDI E HA MESSO IN PAUSA LA SUA CARRIERA" - IL FREDDISSIMO BENVENUTO DI TONI KROOS, AL SUO NUOVO COMPAGNO JUDE BELLINGHAM, APPENA ARRIVATO DAL BORUSSIA DORTMUND PER 103 MILIONI DI EURO (PIÙ ALTRI 32 DI BONUS) - IL TEDESCO HA SNOBBATO L'ARRIVO DEL 19ENNE INGLESE, FACENDO UN RIFERIMENTO A EDEN HAZARD, ACQUISTATO DAL CHELSEA PER 100 MILIONI E BLOCCATO DAGLI INFORTUNI - COME MAI QUESTA FRECCIATA? KROOS HA PAURA CHE BELLINGHAM POSSA RUBARGLI IL POSTO DA TITOLARE?