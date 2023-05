"BERNARDESCHI E INSIGNE GUIDANO LA RIVOLTA CONTRO L'ALLENATORE": CAOS AL TORONTO, ULTIMO IN CLASSIFICA. LO SPOGLIATOIO È CONTRO L'ALLENATORE BOB BRADLEY - L'EX JUVE, CHE AVEVA PARLATO DI UNA SQUADRA "SENZA UN'IDEA DI GIOCO" E CON UNA "SCARSA PREPARAZIONE ATLETICA", PAGA PER TUTTI E NON VIENE CONVOCATO – LA VIDEO-CALL PER FORZARE L’ADDIO DEL TECNICO

corrieredellosport.it

A Toronto c'è il caos più totale e la famigerata goccia che ha fatto traboccare il vaso l'avrebbe versata Federico Bernardeschi. La squadra, nonostante il monte ingaggi più alto dell'intera MLS, si trova all'ultimo posto della Eastern Conference con appena 13 punti conquistati nelle prime 14 partite. La motivazione dello scarso rendimento sembra sia il rapporto ai ferri corti tra l'allenatore e lo spogliatoio.

Chi siede sulla panchina del Toronto? Bob Bradley, padre dell'ex Roma Michael che ora è proprio il capitano della squadra. Stando a quanto ricostruito dal The Athletic, il numero uno dello spogliatoio non sembra sia molto nelle grazie degli altri giocatori. Soprattutto in questo momento dove il nemico sembrerebbe essere suo padre, non si può parlare della situazione in sua presenza. Lo spogliatoio avrebbe dunque trovato nuovi rappresentanti in Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne, che da quando sono arrivati si sono dimostrati i veri leader tecnici.

Bernardeschi non convocato

A fare da portavoce per la squadra è stato Federico Bernardeschi, dopo l'ennesima sconfitta contro l'Austin della scorsa settimana. Nel post partita ha parlato di una squadra "senza un'idea di gioco" e con una scarsa preparazione atletica in allenamento criticando apertamente l'allenatore. Parole che Bob Bradley non avrebbe gradito perciò non ha convocato Bernardeschi per la prossima partita contro il DC United (nonostante sia il capocannoniere della squadra): "Ci sono state molte cose questa settimana, molte discussioni interne. Quindi, pensando di preparare il gruppo per questa partita, ho sentito che questo era il modo migliore per gestirlo".

La videocall per cacciare l'allenatore

Dopo questa decisione, sempre il The Athletic ha raccontato che nei giorni scorsi ci sarebbe stata una videocall tra i senatori della squadra guidata da Bernardeschi e Insigne. L'obiettivo? Forzare l'addio di Bob Bradley.

