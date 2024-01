IL "BODYSHAMING"? METTIAMOCI UNA "CROUCH" SOPRA! - L'EX CALCIATORE INGLESE, PETER CROUCH, È STATO SEMPRE BERSAGLIATO PER IL SUO FISICO DA "PENNELLONE", MA LUI NON HA MAI PIAGNUCOLATO. ANZI, SI PRENDE IN GIRO PARAGONANDOSI A GIRAFFONE E "ALIENI" - QUELLA VOLTA CHE GLI CHIESERO: "COSA SARESTI STATO SE NON AVESSI FATTO IL CALCIATORE?" E LUI: "VERGINE!"- VIDEO

We were on a family holiday pls respect our privacy at this time https://t.co/1OmazfJcS9 — Peter Crouch (@petercrouch) January 10, 2024

avvistamento alieno in brasile 2

Estratto da www.corrieredellosport.it

Sono migliaia i video e le immagini che, ogni giorno, riempiono i social su presunti fenomeni paranormali. Più nel dettaglio, uno dei temi che crea maggiori allarmismi negli utenti ha a che fare con i presunti avvistamenti alieni.

peter crouch 6

"ENTITÀ NON UMANE IN SUD AMERICA"

Una serie di entità classificate come 'non umane' sarebbero state venute alla luce e hanno scatenato un'ondata di commenti su 'X' (ex Twitter): in questa occasione si sarebbe verificato un nuovo 'avvistamento' in Sud America. Nello specifico, alcuni alpinisti hanno infatti catturato con una delle loro macchine fotografiche quelli che sembravano essere "corpi di circa 10 piedi" (circa 3 metri).

peter crouch abbey clancy 2

ALIENI IN SUD AMERICA? LA RISPOSTA DI CROUCH È VIRALE

Tutto è accaduto sulle montagne di Ilha do Mel, nella regione del Paraná, Brasile meridionale. Queste strane figure sono diventate rapidamente virali in rete, tanto che diversi utenti hanno condiviso il video di questi presunti alieni in cerca di risposte. La risposta è arrivata, incredibilmente da un noto ex calciatore che ha ricevuto una pioggia di like per quello che ha detto sugli alieni. Si tratta di Peter Crouch, ex attaccante di Liverpool, Tottenham e Stoke City. Il classe 1981 di Macclesfield ha fugato ogni dubbio e chiarito cosa stava realmente accadendo in Brasile.

"Ero in vacanza con la mia famiglia. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy", la replica di Crouch su 'X', scoprendo così la 'verità' di queste immagini. La risposta ha fatto scalpore sui social: quasi 250mila like, più di 15mila retweet e quasi 15 milioni di visualizzazioni. Migliaia di utenti si sono così arresi al senso dell'umorismo di Crouch e lo hanno dimostrato con una raffica di commenti: "Leggenda" e "Dovresti fare il comico" i più 'gettonati'.

