"UNA CAMPAGNA D'EUROPA STREPITOSA PER IL CALCIO ITALIANO, CHE SAREBBE DIVENTATA TRIONFALE CON IL DERBY ROMA-JUVE" - GARANZINI: "GRAN PARTITA A SIVIGLIA, CHE UNA JUVE DOPO LA LUNGA SOFFERENZA DELL'ANDATA HA GIOCATO A VISO APERTO" - "BOUNOU E SZCZESNY HANNO FATTIO PARATE DA CAMPIONI, A FRONTE DI SGORBI D'AUTORE DAVVERO INATTESI: QUELLO CON CUI CON CUI DI MARIA HA ALZATO OLTRE LA TRAVERSA UN GRANDE ASSIST DI RABIOT E I DUE DI CUADRADO ENTRAMBI NELLA PROPRIA AREA..."

Estratto dell'articolo di Gigi Garanzini per “La Stampa”

Impresa della Roma, in finale col Siviglia. Fuori la Juve ai supplementari, […] E finale anche per la Fiorentina, il che significa una presenza italiana in tutte e tre le sfide decisive: l'Inter in Champions, la Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. Una campagna d'Europa strepitosa per il nostro calcio, che sarebbe diventata trionfale con il derby Roma-Juve sfumato davvero di poco […]

Gran partita a Siviglia, che una Juve rigenerata dal gol di Gatti dopo la lunga sofferenza dell'andata ha giocato a viso aperto[…] C'è anche andato vicino, Gatti, a ripetere la prodezza, ed è stata sua la prima occasione del match: ma gli ha risposto Bounou, portiere sivigliano […] Ma non meno decisivo è risultato il dirimpettaio, Szczesny […]

Parate da campioni, a fronte di sgorbi d'autore davvero inattesi: a cominciare da quello con cui Di Maria ha alzato oltre la traversa un grande assist di Rabiot […]. E a proposito di sgorbi, i due di Cuadrado entrambi nella propria area: il primo ha regalato un pallone pericoloso assai, il secondo è stato ignorato dall'arbitro nonostante il pestone sul limite fosse da rigore. Peccato per l'uscita di Fagioli, toccato duro in un contrasto a centrocampo[…]

Il Siviglia è ripartito aumentando il numero dei giri. Ma la Juve ha creato subito due grandi palle gol, con Rabiot e Bremer, uscite entrambe di un niente. Prologo al vantaggio di Vlahovic, al primo pallone toccato dopo l'ingresso in campo al posto di Kean: e toccato come, con un fior di colpo sotto sull'uscita del portiere. Ma era, con tutta evidenza, la serata dei subentrati. La risposta difatti è arrivata dall'ex-milanista Suso, in campo da meno di dieci minuti: una sassata all'incrocio su cui Szczesny, coperto da Locatelli, non ha avuto margini d'intervento.

È stato poi ancora Szczesny a portare la Juve ai supplementari con due altre parate decisive, una di piede e l'altra all'incrocio. Supplementari in cui è stato Chiesa il primo ad avere il pallone buono, ma il suo sinistro in torsione da ottima posizione è uscito fiacco. Cambio di fronte ed è arrivato il cross perfetto per l'inserimento di Lamela che non ha dato scampo al portiere. Già, Lamela. Un altro ex del nostro campionato, proprio come Suso. […]

