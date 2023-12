"A CASA PIANGEVO DISPERATO CON MIA MOGLIE" - L'EX GIOCATORE DEL NAPOLI, HIRVING LOZANO, SVELENA CONTRO RINO GATTUSO, SUO EX ALLENATORE SOTTO IL VESUVIO: "IL PRIMO ANNO FU TERRIBILE. NON MI CONOSCEVA E NON SAPEVA NEMMENO DOVE GIOCAVO. STAVO SEMPRE IN PANCHINA" - "IL SECONDO ANNO HA INIZIATO A PARLARMI DI PIÙ, PERCHÉ NON MI CONOSCEVA, ANCHE SE…"

[...]Hirving Lozano. Dopo l’addio in estate al Napoli, [...] In una recente intervista, ha anche detto di aver chiuso nella maniera più meravigliosa possibile l’esperienza in Campania con l’arrivo dello Scudetto, sebbene in precedenza le cose in azzurro con mister Gattuso non fossero andate per il meglio.[...]

"C'erano problemi e hanno cacciato Ancelotti. Arrivò Gattuso, non mi conosceva — ricorda Lozano —. Non sapeva nemmeno dove giocavo, ma non mi ha mai chiesto nulla. Quando sei un calciatore dici: ‘Wow! Le cose non stanno andando bene qui'. Sono stato sempre in panchina. Quindi quell'anno fu terribile, piansi con mia moglie disperato. Ti rendi conto che sei migliore di tanti lì e ti chiedi: ‘Perché non mi mettono dentro? Perché non me lo permetti?’".

La situazione del Chucky cambiò nella sua seconda stagione [...] "Mi è costato molto lavoro nei dialoghi — racconta — ha iniziato a parlarmi di più, perché non mi conosceva, anche se nel primo anno non abbiamo scambiato alcuna parola. Poi si stava avvicinando e al secondo anno il suo staff tecnico mi ha parlato".

