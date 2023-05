15 mag 2023 13:43

"CECK" OUT – DOPO AVER DOMINATO BAUTISTA AGUT IL 30ENNE MARCO CECCHINATO LOTTA MA ALLA FINE SI ARRENDE IN TRE SET (6-4 4-6 6-3) AL TEDESCO YANNICK HANFMANN: PER "CECK" SFUMA IL SOGNO OTTAVI - NEL 2018 IL TENNISTA PALERMITANO ERA SEMIFINALISTA AL ROLAND GARROS (DOPO AVER BATTUTO DJOKOVIC NEI QUARTI), POI LA CRISI: "SONO RIPARTITO DA ZERO, LA PATERNITÀ MI HA DATO ENERGIA E HO ANCORA VOGLIA DI STUPIRE"