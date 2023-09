3 set 2023 17:10

"CHI CRITICA SU INTERNET PENSO CHE SIA UNA PERSONA INESISTENTE" - FRANCESCO TOTTI INTERVIENE IN DIFESA DEL FIGLIO CRISTIAN, PRESO DI MIRA DAI “BODY-SCEMI” AL SUO ESORDIO CON LA PRIMAVERA DEL FROSINONE: “CHI SI ESPRIME IN QUEL MODO CON UN RAGAZZO DI 17 ANNI NON MERITA DI AVERE DELLE RISPOSTE” – “ALLA ROMA CRISTIAN NON AVEVA LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI. SE NON ANDRÀ BENE CAMBIERÀ LAVORO. IL SUO NOME OVUNQUE ANDRÀ È SEMPRE QUELLO, DOVRÀ ESSERE BRAVO A METTERE DA PARTE LE EMOZIONI..."