"CI SEI CAPITATO TU MA AVREI RISPOSTO COSI’ A CHIUNQUE" – AL TERMINE DELLA PARTITA CON IL NANTES ALLEGRI PROVA A CHIUDERE IL CASO CON DE GRANDIS DOPO LA SBROCCATA DELLA PARTITA D’ANDATA E LE STOCCATE DI COSTACURTA (“LE CAZZATE LE DICE LUI”) E BERGOMI – I GRANDI SCAZZI SU SKY CON ADANI CHE TORNA A ATTACCARLO: "QUINDI, LO CAPITE QUANDO UNO VI DICEVA, MA A LIVELLO DI SERVILISMO COME SIAMO MESSI?" - VIDEO

La Juventus espugna lo Stade de la Beaujoire rifilando un secco 3-0 al Nantes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. Dopo il controverso 1-1 dell'andata all'Allianz Stadium i bianconeri hanno fornito una grande prestazione in Francia archiviando il discorso qualificazione grazie alla tripletta di uno straordinario Angel Di Maria. Al termine della partita Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni mostrandosi soddisfatto per la qualificazione, prima di scherzare con Stefano de Grandis a Sky in seguito al confronto avuto dopo l'andata: "Stefano, l'altro giorno sei capitato tu, ma avrei risposto così a chiunque. Perchè poi passa il messaggio che a me piace vincere 1-0, oggi sul 3-0 mi arrabbiavo perchè sbagliavamo i passaggi...".

