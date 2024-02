"CI SONO SOLO 7 CALCIATORI OMOSESSUALI CONOSCIUTI IN TUTTO IL SETTORE. È UN PO' POCO" - L'EX CALCIATORE TEDESCO, THOMAS HITZLSPERGER, CHE HA DICHIARATO DI ESSERE OMOSESSUALE DOPO IL RITIRO, RIVELA: "IL MIO AVVOCATO MI SCONSIGLIÒ DI FARE COMING OUT. SAREBBE STATO INTERESSANTE VEDERE LA REAZIONE DEI MIEI COMPAGNI E IL PUBBLICO DELLA LAZIO" - "NEL MONDO DEL CALCIO È ANCORA UN TABÙ..."

Estratto da www.golssip.it

Thomas Hitzlsperger, a oggi, è l'unico calciatore tedesco che ha reso pubblica la sua omosessualità. […]Intervistato dalla Bild, Hitzlsperger ha parlato delle sue esperienze nel mondo del calcio e cosa consiglierebbe ai calciatori omosessuali di oggi. "Nel mondo del calcio è ancora un tabù. Sebbene la società sia più rispettosa sull'orientamento sessuale di una persona, quando si tratta degli attori principali, i giocatori, c'è un problema. Ci sono sette professionisti omosessuali conosciuti in tutto il settore. È un po' poco. Non tutti intorno a me pensavano che fosse una cosa buona".

L'ex giocatore ricorda il suo arrivo alla Lazio nel 2010. "Non potevo più reprimere i miei sentimenti. Fino ad allora non potevano immaginare che io, tra tutte le persone, potessi essere gay. Mi sarebbe interessato vedere come avrebbero reagito i miei compagni e il pubblico" […] "Il mio avvocato mi sconsigliò di fare coming out".

