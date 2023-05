"CI SONO SQUADRE CHE QUESTI 6 TROFEI NON LI CONQUISTANO IN TUTTA LA LORO STORIA, NOI L’ABBIAMO FATTO IN DUE ANNI” - CARLO ANCELOTTI VINCE LA COPA DEL REY E CONQUISTA L'UNICO TROFEO CHE NON AVEVA VINTO DAL SUO RITORNO AL REAL MADRID - LE SUE PAROLE ALIMENTANO I DUBBI SUL SUO FUTURO - FLORENTINO PEREZ LO METTE ALLE CORDE: "HA UN CONTRATTO" - MA L'ALLENATORE E' TENTATO DALLA CORTE DELLA NAZIONALE DEL BRASILE...

1. IL DUBBIO DI ANCELOTTI: UN ALTRO ANNO AL REAL O SUBITO C.T. DEL BRASILE?

Estratto dell'articolo di Filippo Maria Ricci per www.gazzetta.it

[…] Il successo del Real Madrid sull’Osasuna nella finale di Copa del Rey ha portato con sé un nuovo capitolo nel sempre interessante romanzo sulla panchina della Casa Blanca. Ancelotti voleva vincerla per “Chiudere un bel cerchio”, come da sua definizione, conquistare il ‘sextete’ in due stagioni. In 475 giorni Carlo ha vinto Liga, Champions League, Copa del Rey, Mondiale per Club e le Supercoppe, d’Europa e di Spagna: “Ci sono squadre che questi 6 trofei non li conquistano in tutta la loro storia, noi l’abbiamo fatto in due anni”, ha detto Ancelotti.

PARLA FLORENTINO

La conquista del titolo ha portato davanti ai microfoni Florentino Perez, […] : “Non voglio più sentir parlare del tema dell’allenatore. Ancelotti ha un contratto e siamo molto contenti”. A lungo in questa domenica Marca ha aperto il proprio sito con un pezzo sulle parole di Florentino con questo titolo: “Perez conferma Ancelotti[…]

DISSAPORI E MALUMORI

In questo modo il presidente della Casa Blanca ha messo alle corde tanto la Cbf come Ancelotti: se vogliono sposarsi dovranno dichiarare il proprio amore. Perché dietro il miele profuso dalle parti in questi giorni restano dissapori e malumori: Perez nelle ultime settimane ha criticato in maniera diretta e indiretta Ancelotti, che c’è rimasto parecchio male. Per questo è andato in conferenza stampa a rivendicare il grande lavoro fatto in questi due anni: può sembrare paradossale, ma era necessario. E ha sottolineato l’importanza del ‘sextete’. […]

2. BRASILE 'PAZZO' DI ANCELOTTI: "LO ASPETTIAMO ANCHE A GIUGNO"

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

Il Brasile ormai e' 'innamorato pazzo' di Carlo Ancelotti e dell'idea di portarlo sulla panchina della Seleçao, quindi pur di attenderlo fino all'ultimo momento la federcalcio locale (Cbf) e' disposta ad aspettare anche fino a meta' giugno, […]

Intervistato dall'emittente di proprieta' qatariota Bein Sports, il presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues ha parlato apertamente del 'mister' italiano, "perche' tutti mi fermano, in strada o in aeroporto, e mi chiedono di lui, mi dicono di prenderlo e mi domandano quando arrivera'. Noi stiamo facendo di tutto, ma non in una forma precipitosa, ci prendiamo il nostro tempo. A giugno ci sono due date Fifa ma anche le ultime battute del campionato spagnolo e la finale di Champions, e noi seguiamo questa situazione con il radar acceso, ma senza voler disturbare chi e' ancora impegnato in qualche competizione[…]".

"Cerco di avere un'etica - ha detto ancora il n.1 della federcalcio brasiliana -, e non voglio 'abbordare' qualcuno che ha un contratto con qualche club. Abbiamo stabilito di avere pazienza, e di aspettare il momento giusto per fare una certa riunione. A partire dal momento in cui riceveremo dei segnali positivi, partiremo per parlare e ci faremo trovare pronti. E solo dopo penseremo a un piano B. Abbiamo un piano A e sapete chi e', lo dico apertamente e non serve nascondere che abbiamo una certa preferenza".[…]

