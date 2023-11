"CIAO FRANCESCO, STO BENE, ORA CHE TI SENTO ANCHE UN PO' MEGLIO" – DA FIORELLO VA IN SCENA LA PAX TRA SPALLETTI E TOTTI CHE RISPONDE: "CI SARÀ OCCASIONE PER VEDERCI, MA NON DAVANTI ALLE TELECAMERE" (L’APPUNTAMENTO E’ FISSATO PER LA PROSSIMA SETTIMANA AL BAMBIN GESU’ PER UNA VISITA AI BAMBINI, UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA MEDIAZIONE LO HA AVUTO IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA) - LA BATTUTA DI TOTTI SU LECLERC E LA GAG SU "MY WAY" CON MARCO MENGONI E ER “GORDEN MINUTE” – VIDEO

(…) Fiorello: "Vi volete dire qualcosa?" "Buongiorno mister", "Ciao Francesco, sto abbastanza bene, ora che ti sento anche un po' meglio". "Ci sarà occasione per vederci - dice Totti - non davanti alle telecamere". "Sarebbe bello che venisse al Bambin Gesù, meglio donare quel momento lì a tanti bambini con cui abbiamo condiviso tanti momenti nella Roma". Totti: "Va bene, va bene, se non parto sicuramente. Anzi, vieni pure tu, dice Totti"

E’ stato un risveglio frizzante dalle parti del Foro Italico. L’arrivo di Fiorello ha bloccato il traffico sul Lungotevere, e la presenza di Francesco Totti non ha fatto altro che acuire una criticità già presente dalle parti dello stadio Olimpico. Lo showman siciliano ha avuto modo di scherzare anche sulla disastrosa prova di Leclerc nel Gp del Brasile trovando un assist man fantastico al suo fianco.

La battuta di Totti sul pilota

Fiorello non ha fatto sconti al pilota della Ferrari, e ha avuto modo di commentare con Francesco Totti quanto accaduto ieri in pista a Leclerc. “Uscire nel giro di prova - ha commentato Fiorello - è come farsi male nel riscaldamento“. La replica dell’ex capitano giallorosso è stata ancor più ficcante. “No, è come farsi male sul pullman!”. A quel punto Fiorello indica una buona strada al monegasco: “Dovrebbe andare a Lourdes”, ma anche qui Totti non fa sconti: “Secondo me, neanche lo fanno entrare”.

RETROSCENA INCONTRO TOTTI-SPALLETTI: IL RUOLO FONDAMENTALE DI GRAVINA

Prima le parole di Totti al Corriere della Sera. Poi la risposta, tramite le agenzie, di Spalletti. Infine, stamattina, la "pace" telefonica da Fiorello. Tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, dopo anni di contrasti, le cose si stanno mettendo a posto.

E, allora, perché non sfruttare tutto questo per fare del bene? E' l'idea che ha avuto il presidente federale Gravina che ha suggerito l'ipotesi Bambino Gesù per l'incontro mediatico tra l'allenatore della Nazionale (che ha accettati subito e con piacere) e lo storico capitano giallorosso, campione del Mondo a Berlino nel 2006.

Poi, quello che si diranno in privato, saranno affari loro, ma intanto, in occasione della partita che l'Italia giocherà all'Olimpico contro la Macedonia il prossimo 17 novembre, Totti e Spalletti andranno a far visita ai piccoli pazienti dell'ospedale romano. Non è la prima volta né per la Nazionale né per loro: la speranza di tutti, quasi una certezza, è che non sarà l'ultima.

