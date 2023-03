"CIMITERO MEDITERRANEO. BASTA MORTI IN MARE", I CALCIATORI DELL'ASD ATHLETIC BRIGHELA, SQUADRA DI CALCIO BERGAMASCA DI TERZA CATEGORIA, PORTANO IN CAMPO UNO STRISCIONE PER LE VITTIME DI CUTRO: L'ARBITRO MULTA LA SQUADRA E SQUALIFICA PER UN MESE IL CAPITANO - L'AUTORIZZAZIONE ERA STATA NEGATA MA I CALCIATORI CONTESTANO QUESTA RICOSTRUZIONE. COSA DICE LA FIGC?

Estratto dell’articolo di Lucia Landoni per repubblica.it

Multati per aver portato in campo uno striscione di protesta dopo il naufragio di Cutro: l'Asd Athletic Brighela, squadra di calcio bergamasca di Terza categoria, si è vista comminare una sanzione di 550 euro dal giudice sportivo della delegazione di Bergamo per il messaggio "Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare", esposto su un lenzuolo bianco dai propri giocatori prima del fischio d'inizio della partita di domenica 5 marzo contro il River Negrone, disputata in trasferta a Scanzorosciate.

(…)

striscione Asd Athletic Brighela

Ma il giudice sportivo non ha accolto favorevolmente questa esternazione: "Dagli atti ufficiali di gara supportati dal supplemento di rapporto, è emerso che, prima dell'incontro, il capitano della società Asd Athletic Brighela, sig. Pietro Rota, chiedeva al direttore di gara di essere autorizzato a introdurre ed esporre sul terreno di gioco uno striscione, a detta dello stesso non a contenuto politico - ha scritto - Di contro, l'ufficiale di gara non autorizzava la richiesta".

Sono quindi scattate le sanzioni, su cui però l'Athletic Brighela per ora non si pronuncia: "Stasera avremo un'assemblea in cui discuteremo della vicenda, visto che ci mancano ancora alcuni dati - fa sapere la società - Fino ad allora non rilasceremo alcuna dichiarazione".