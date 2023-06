"IL CITY FAVORITO? A VOI ITALIANI PIACE FARE QUESTO GIOCHINO" - QUEL PARA-GURU DI PEP GUARDIOLA CERCA DI ALLONTANARE I FAVORI DEL PRONOSTICO PER LA FINALE DI CHAMPIONS CONTRO L'INTER, MA NON LA DICE TUTTA VISTO CHE IL VALORE DELLE DUE ROSE SONO IMPARAGONABILI, PER NON PARLARE DEL MONTE INGAGGI: I "CITIZENS" HANNO SPESO 638 MILIONI, I NERAZZURRI "SOLO" 126 - IL TECNICO SPAGNOLO HA SPESO 117 MILIONI SOLO PER JACK GREALISH… - VIDEO

pep guardiola

1. GUARDIOLA PERDE LA PAZIENZA: "NOI 'FAVORITI'? QUESTO GIOCHINO A VOI ITALIANI PIACE TANTO"

Estratto dell'articolo Antonio Torrisi per www.goal.com

L'allenatore del Manchester City si sfoga a pochi giorni dalla finale: "Volete che diciamo che siamo favoriti? Ok, siete contenti?". [...]

Anche Pep Guardiola si è soffermato sulla gara di sabato sera, ma con un tono particolare, quasi perdendo la pazienza. [...] "Questo a voi italiani piace tanto. Volete che dica che siamo favoriti? Siamo favoriti. Siete contenti? Dai, andiamo a giocarla". [...] "Andiamo lì a vincere la partita, ma non c'è nessun dubbio che l'Inter vada a Istanbul per vincerla. Ma da quello che ricordo in Italia vi piace fare: 'Ah, gli altri sono più forti...', questo giochino qui".

simone inzaghi guardiola

2. IL CITY VALE 5 INTER: I PROBABILI 11 TITOLARI NERAZZURRI SONO COSTATI 126 MILIONI, QUELLI DI GUARDIOLA BEN 638

Estratto dell'articolo di Claudio Salvelli per "Libero Quotidiano"

[…] Dal punto di vista economico, a Istanbul si affrontano le due facce della medaglia del grande calcio europeo: chi può spendere quanto vuole, al punto da aggirare anche i paletti della Uefa, contro chi non può più farlo, se è vero che da due anni Suning ha chiuso i rubinetti e obbligato l'Inter a cavarsela da sola.

simone inzaghi inter milan euroderby 3

Ecco perché se Marotta e Ausilio stanno elevando ad arte la ricerca dei parametri zero, la dirigenza del City forse non sa nemmeno cosa siano. […] Svincolati tra i suoi undici? Zero. Tra quelli di Inzaghi? Ben tre - Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan- più Dzeko pagato solo in bonus (2 milioni). L'Inter schiera un giocatore in prestito (Acerbi) e ne ha uno come dodicesimo uomo (Lukaku). Entrambi sono arrivati in estate perché non c'era la possibilità di acquistare cartellini importanti a titolo definitivo. Di calciatori in prestito, il City non ne ha nemmeno uno. […]

milan inter dzeko

Degli undici titolari di Inzaghi, sei sono stati pagati meno di 5 milioni perché ai quattro sopracitati vanno aggiunti Darmian, 3,3 milioni al Parma, e Dimarco, 5 milioni di controriscatto […] dopo averlo allevato nel settore giovanile. Il terzino è un'altra stortura dovuta alle difficoltà economiche: l'Inter per anni ha dovuto vendere i migliori talenti per racimolare plusvalenze, proteggendosi con il diritto di riacquisto, quando concesso.

[…]. Per completare l'undici meneghino restano Dumfries (13 milioni al Psv), Lautaro (25 al Racing), Bastoni (31 all'Atalanta) e Barella (45 al Cagliari). […]

manuel akanji

MENO CARO

Il meno caro nella formazione di Guardiola è Akanji, per cui sono serviti “solo” 17 milioni in estate perché era ad un anno dalla scadenza del contratto. Infatti aveva provato a prenderlo anche l'Inter: a quella cifra sarebbe stato il quarto più costoso in campo mentre per gli inglesi è l'ultimo. Difficile essere altrimenti se si passa allegramente ai 27 milioni sborsati pro capite Gundogan, ai 40 per il portiere Ederson, ai 50 per Bernardo Silva, ai 55 per Stones e Walker, ai 60 (più 25 di bonus) per Haaland e ai 70 per un mediano come Rodri o un difensore come Dias.

erling haaland 2

Lo scontrino dei prescelti da Pep recita 638 milioni, cinque volte quanto sborsato dal club milanese. Per le panchine la differenza si assottiglia ma comunque esiste: 169 contro 272 milioni. […] Anche il monte ingaggi quantificala differenza: 75 milioni netti per l'Inter contro i 216 per il City. Sono i numeri utili per misurare la diversità tra le due società ma al fischio avranno un'importanza pari a zero. A quel punto inizierà una sfida di nervi ei numeri, semmai, bisognerà evitare di darli.

