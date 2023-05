14 mag 2023 16:38

"COME PUOI DIRE CHE È FUORI? ASSURDO". FOGNINI ATTACCA L'ARBITRO CONTRO RUNE E PAOLO BERTOLUCCI LO RIMPROVERA IN DIRETTA SKY: “DEVE STARE CALMO, C'È ANCORA TUTTA LA PARTITA. NON TI PUOI INNERVOSIRE SEMPRE PER UNA PALLA” – NEL MATCH CHE SI E’ CONCLUSO CON LA VITTORIA DEL TENNISTA DANESE IL PUBBLICO DEL FORO HA DATO IL PEGGIO DI SE’: IL VIDEO DELLO SMASH FINITO IN RETE (CON FOGNINI CHE SE LA RIDE DI GUSTO) - EXPLOIT DI CECCHINATO CHE HA ELIMINATO LO SPAGNOLO BAUTISTA AGUT IN DUE SET, A MUSETTI IL DERBY ITALIANO CONTRO ARNALDI - FUORI CAMILA GIORGI – VIDEO