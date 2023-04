"CORRERE OGGI? SAREBBE ORRIBILE. MORIREI NEGLI ULTIMI 30 O 40 METRI" - A TUTTO USAIN BOLT! L'EX CORRIDORE PARLA DELLA FRODE BANCARIA DI CUI È STATO VITTIMA: "MI HANNO SVUOTATO IL CONTO DA 12 MILIONI DI DOLLARI. AVEVO INVESTITO IN UNA BANCA, ALL’IMPROVVISO, ANNUNCIANO CHE TUTTO È SCOMPARSO" - IL MOMENTO MIGLIORE E QUELLO PEGGIORE DELLA SUA CARRIERA, LA PASSIONE PER IL MANCHESTER UNITED E MARCELL JACOBS: "E' UN COMBATTENTE. HO PARLATO CON LUI E…."

L’Equipe intervista Usain Bolt. Parla della frode bancaria di cui è stato vittima: un conto da 12 milioni di dollari svuotato da una società di investimento giamaicana ora sotto inchiesta da parte del governo e dell’Fbi e di altri temi.

Chi è Usain Bolt oggi?

«Essenzialmente un padre. Ho ancora molti contratti pubblicitari, ma mi sto concentrando principalmente sui miei figli, cercando di essere il più presente possibile per loro».

Qual è la tua routine quotidiana ora? Bolt:

«La mia routine è alzarmi quando i bambini si alzano. Mia figlia ha iniziato ad andare a scuola, si sveglia alle 7 e ce la porto io. Ma a volte andiamo anche in palestra insieme. Altrimenti, io e il mio compagno ci prendiamo cura dei bambini a casa. Ma abbiamo del personale che ci aiuta, quindi non è un’impresa insormontabile. Siamo molto casalinghi, è bello giocare con i bambini. Almeno quando si comportano bene (ride), perché uno dei miei ragazzi urla molto. Diciamo che mi insegnano la pazienza. In passato ho detto che non potrei mai essere un allenatore perché non ho la pazienza necessaria. Quattro o cinque anni fa ero piuttosto instabile e sono cambiato molto grazie a questo».

Ti manca la corsa?

«Solo l’eccitazione della folla, in realtà. L’adrenalina delle grandi competizioni. Quando guardo le corse capisco perfettamente cosa sta succedendo, come ci si sente quando si viene chiamati, quando si entra in pista, quando si viene annunciati, quando ti metti nel tuo corridoio… Devi averlo vissuto per saperlo».

Bolt spera ancora che i suoi record restino imbattuti ma riconosce che l’atletica è cambiata molto con la tecnologia.

«Di sicuro, con la nuova tecnologia, non è più la stessa. Vediamo che tutti i corridori hanno battuto i loro record di recente. Il livello dei velocisti è diventato davvero eccellente. Per molto tempo ho pensato che fosse impossibile vederli un giorno battere il record del mondo. Ma ora sto iniziando a dirmi che si sta avvicinando seriamente il momento!».

A Bolt viene chiesto se considera Marcell Jacobs come suo successore. Risponde:

«Ha dimostrato di essere un “combattente”. L’ho incontrato ad un Gran Premio di Formula 1, a Milano o ad Abu Dhabi, non ricordo. Abbiamo parlato e ho visto quanto è determinato. Vuole lavorare sodo, è bello vedere persone così».

Che sport pratichi?

«Solo calcio. Una volta alla settimana, con gli amici, solo per divertimento. E poi ci vantiamo per tutta la settimana. Ma ora ho davvero bisogno di tornare in forma per il Socceraid a Manchester, a giugno. Ho un piano per questo: andare in palestra regolarmente, giocare a calcio una volta alla settimana, andare in pista due volte alla settimana, fare giri per recuperare la capacità polmonare e sperare di durare 90 minuti. Perché lì, un quarto d’ora massimo e sono morto».

Sogni o a volte vivi nelle tue imprese passate? Bolt:

«Sognare, mai, ma ci torno attraverso le foto. Ne vedo molte online, pubblicate da persone che non conosco e ripenso alle circostanze: è particolarmente inquietante quando si tratta di foto di me giovane».

Ai figli, però, non le fa vedere, dice. Sono ancora troppo piccoli. Di fatto ancora non sanno chi è stato il loro padre. gli viene chiesto se correrebbe i 100 metri oggi. Risponde:

«Sarebbe orribile. Morirei negli ultimi 30 o 40 metri».

Bolt continua a vivere in Giamaica e lì ha concentrato i suoi principali investimenti. Ammette che proprio per questo si è sentito tradito nel perdere 12 milioni. Spiega cosa è successo.

«Quello che è successo è che abbiamo investito in una banca, un’organizzazione finanziaria, e questa organizzazione ci informava regolarmente che tutto stava andando bene, che aveva investito in questo e quello, che stava diventando più grande. Ma alla fine mi hanno rubato i soldi. Boom, all’improvviso, annunciano che tutto è scomparso. “Mi scusi? Cosa intendi con “tutto è andato”? “I soldi sono spariti…”».

Pensi ancora di poterli riavere?

«Vedremo. Siamo andati in tribunale…».

Per fortuna, aggiunge:

«Siamo stati abbastanza intelligenti da diversificare i nostri investimenti».

Quali eventi della tua carriera rimangono i più sorprendenti per te?

«Lo rimarrà sempre la mia stagione 2015. È stata un’estate orribile, stavo davvero lottando e molte persone ne erano felici. Ho dovuto affrontare la pressione che il mondo dell’atletica stava mettendo su di me per battere Justin Gatlin (campione olimpico 2008 nei 100 m, l’americano era tornato in cima dopo quattro anni di sospensione per doping), che correva così veloce allora. Passarlo sul filo dei Mondiali di Pechino è stato il mio più grande successo, il più difficile, pochi ci hanno creduto. Rimane ciò di cui sono più orgoglioso perché dimostra la mia forza mentale, la passione che mi ha animato. È la prova che vincere tutti questi anni non è stato così facile, ma che ho sempre saputo essere presente quando contava davvero».

E il tuo peggior ricordo? Bolt:

«Il mio ricordo peggiore sarà sempre la mia falsa partenza a Daegu (nella finale dei 100 m dei Mondiali nel 2011). Ma è stata anche una lezione essenziale. Poi, se parliamo di rimpianto, ho quello di non essere sceso sotto i 19″ oltre i 200 m. Potevo permettermelo. Ma avrei dovuto investire il mio corpo e la mia anima nell’atletica e non sono mai stato in grado di farlo. Non riuscivo a pensare a nient’altro che a quello tutto l’anno, atletica, atletica, atletica… Sarei impazzito. L’allenatore lo ha capito, mi ha sempre lasciato solo nelle sequenze in modo che potessi fare altre cose. Uscire, bere…».

Hai ancora contatti nell’atletica?

«Non ne ho davvero così tanti. Continuo ad avere scambi con Wallace Spearmon (velocista americano specializzato nei 200 m, a cui era vicino), con Asafa Powell (suo rivale e amico giamaicano), con Wayde Van Niekerk (detentore del record mondiale sudafricano nei 400 m). Per quanto riguarda i giovani, ho cercato di parlare con loro, soprattutto con quelli dei Corridori (il club di coach Glen Mills, a cui apparteneva), su richiesta del coach, ma non ha funzionato. Hanno scelto di seguire il loro percorso così ho mantenuto una forma di distanza. Ma sono sempre stato chiaro che se volevano un consiglio, la mia porta era aperta per loro».

Sei deluso dai risultati degli attuali velocisti giamaicani? Bolt:

«Ovviamente! Quando vedo il talento che abbiamo, non capisco, è pazzesco. Temo che a volte siano un po’ pigri. E ne siamo responsabili. Quando ho iniziato, avevamo contratti così piccoli che dovevamo lavorare per vincere e ottenere offerte migliori. In questa nuova generazione, appena arrivata, gli atleti hanno già grandi contratti. Nella loro testa, sono già lì, non c’è bisogno di fare di più, non ascoltano più».

Sei più eccitato dalla prospettiva dei Giochi Olimpici di Parigi il prossimo anno o dall’idea che il Manchester United possa riconquistare la Premier League?

«Voglio venire a Parigi per le Olimpiadi, con tutta la mia famiglia. I bambini saranno abbastanza grandi da accompagnarci. Voglio solo vederlo come spettatore, dagli spalti. Non ce l’ho fatta da quando sono andato in pensione, con il Covid. Voglio sentire l’eccitazione tra il pubblico, le vibrazioni dall’altra parte della barriera, essere un fan. Ma a dire il vero, sarei più entusiasta di vedere “Man U” vincere il titolo. Ne abbiamo bisogno».

Prenderesti Kylian Mbappé? Bolt:

«Immediatamente! Ci permetterebbe di passare al 4-3-3, che penso sia auspicabile. Ten Hag sta facendo un ottimo lavoro penso. La squadra è tornata in pista, si sta costruendo qualcosa, ma avremmo bisogno di un marcatore molto regolare, questo è ciò che ci manca di più. Dopo di che, Mbappé non è Erling Haaland, il cui gioco è stato in grado di adattarsi rapidamente alla Premier League. Potrebbe aver bisogno di più tempo. Sarebbe molto atteso e molto stretto dai difensori, avrebbe meno spazio. Ma è un tale giocatore!».

Quindi sarebbe la tua prima scelta?

«Non lo so. Forse dovremmo avere più di un centravanti puro. Forse Harry Kane. È incredibilmente coerente. Mi dico che è ancora pazzesco segnare più di 20 gol a stagione pur sapendo che non vincerà mai il titolo se rimarrà al Tottenham».

