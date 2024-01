"LA CORSA SCUDETTO? È COME GUARDIE E LADRI: I LADRI SCAPPANO E LE GUARDIE RINCORRONO" - MAX ALLEGRI LANCIA UNA FRECCIATA CLAMOROSA ALL'INTER E AL SUO AD MAROTTA, CHE AVEVA DETTO: "SIAMO LA LEPRE E DOBBIAMO SCHIVARE LE FUCILATE DEI CACCIATORI" - LE PAROLE DELL'ALLENATORE DELLA JUVE FANNO INCAZZARE FABIO RAVEZZANI, DIRETTORE DI "TELELOMBARDIA": "UNA FRASE TROPPO PESANTE. IL CALCIO ITALIANO NON HA BISOGNO DI ALLUSIONI DI QUESTO TIPO…" (DETTA DA UNO JUVENTINO POI...)

1. INTER E JUVENTUS: “I LADRI SCAPPANO E LE GUARDIE RINCORRONO”

Estratto dell'articolo di Marco Beltrami per www.fanpage.it

massimiliano allegri

Massimiliano Allegri dopo Juventus-Sassuolo 3-0 è stato stuzzicato anche sulla corsa Scudetto, e sull'entusiasmante duello con l'Inter. Ai microfoni di DAZN all'allenatore bianconero sono state ricordate le parole dell'Ad nerazzurro Marotta, che aveva utilizzato la metafora della lepre e del cacciatore. Allegri ha invece fatto ricorso ad un altro paragone.

max allegri

Al tecnico della Juventus, soddisfatto per la prestazione e l'atteggiamento sfoderato contro il Sassuolo, non piace la caccia. Per questo non ha gradito particolarmente il ruolo di "cacciatore" affidatogli simpaticamente dal dirigente dell'Inter: "Il ruolo di cacciatore? Non sono amante della caccia. La lepre davanti? Se c’è qualcuno davanti, dietro c’è qualcuno che insegue". A proposito del duello Juve-Inter, invece Allegri lo ha acceso così: "È come il gioco di guardie e ladri, è uguale. I ladri scappano e le guardie rincorrono".

fabio ravezzani

[…] E sulla prospettiva di arrivare davanti in classifica prima del confronto diretto con l'Inter del 4 febbraio: "Avanti nel derby d’Italia? Pensiamo partita dopo partita. Vincere a Lecce è sempre difficile, un passettino alla volta". […]

2. RAVEZZANI: "I LADRI SCAPPANO E LE GUARDIE INSEGUONO È PESANTE, TROPPO PER PASSARE COME UNA SEMPLICE GAFFE. CADUTA DI STILE DI ALLEGRI"

Estratto da www.informazione.it

"I ladri scappano e le guardie inseguono è pesante, troppo per passare come una semplice gaffe. Caduta di stile di #Allegri. Il calcio italiano e la cultura sportiva non hanno bisogno di allusioni di questo tipo da parte dei protagonisti". Così il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani su X. (Tutto Juve)

