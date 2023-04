"CRISTIANO RONALDO DEVE ESSERE ARRESTATO” – UN AVVOCATO SAUDITA, CONSULENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE, ANNUNCIA UNA DENUNCIA ALLA PROCURA DI RIAD CONTRO CR7 PER IL SUO GESTACCIO CON LE MANI SUL “PACCO” AL TERMINE DELLA PARTITA TRA AL NASSR E AL HILAL: “LA SUA CONDOTTA È UN CRIMINE, UN REATO PUNIBILE CON L'ARRESTO E LA DEPORTAZIONE" - IL CLUB DIFENDE COSI' IL PORTOGHESE: "È STATO COLPITO AI GENITALI DURANTE IL MATCH” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it

il gestaccio di cristiano ronaldo al termine di al hilal- al nassr

La partita in cui Cristiano Ronaldo ha perso la testa non è destinata ad esaurirsi nelle cronache di calcio. Se il portoghese ha scampato l'espulsione per un'incredibile decisione dell'arbitro Michael Oliver, è possibile che i suoi avvocati si debbano presto occupare delle conseguenze non del fallo sul centrocampista colombiano Gustavo Cuellar, ma del gesto osceno esibito all'uscita dal campo, […]

Ad accusare CR7 è un avvocato, consulente presso la commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Si chiama Nouf Bint Ahmed, sul suo profilo Twitter ha annunciato che presenterà alla procura saudita un ricorso per chiedere l'arresto e l'espulsione dopo i fatti di martedì: "Non seguo lo sport" ha scritto. "

il gestaccio di cristiano ronaldo al termine di al hilal- al nassr

Il pubblico di Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. Ma la sua condotta è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, ma anche un reato punibile con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo un ricorso a questo proposito".

Ronaldo insomma ha perso la lucidità non solo per un fallo da wrestling che ovunque sarebbe costato l'espulsione, non solo per aver risposto al coro "Messi, Messi" toccandosi le parti intime, ma anche per aver esibito questo gesto volgare nel paese sbagliato […]

cristiano ronaldo

Un gesto che può essere definito osceno in Europa, ma che diventa un crimine in Arabia Saudita secondo l'avvocato Nouf bin Ahmed che tra l'altro si chiede, vedendo la presa per il collo di Gustavo Cuéllar, "Cristiano è noto per il suo equilibrio, qual è il motivo del cambiamento nel suo comportamento, della sua tendenza all'aggressività da quando è arrivato all'Al Nassr?". [...]

il fallo di cristiano ronaldo 1 cristiano ronaldo il fallo di cristiano ronaldo 2 cristiano ronaldo cristiano ronaldo reagisce ai cori dei tifosi avversari su messi 8 cristiano ronaldo reagisce ai cori dei tifosi avversari su messi