"DATO IL DOLORE E LE EMOZIONI CRUDE CHE LA FAMIGLIA STA ATTRAVERSANDO IN QUESTO MOMENTO DIFFICILE, LA LORO PRIVACY È ENORMEMENTE APPREZZATA" - LA FAMIGLIA DI GIANLUCA VIALLI NON VUOLE LASCIARE ALCUN INDIZIO SUI FUNERALI DEL CAMPIONE SCOMPARSO IL 6 GENNAIO SCORSO - NONOSTANTE LUNEDÌ CI SARÀ UNA CERIMONIA FUNEBRE A CREMONA, RESTA ANCORA UN MISTERO LA DATA DELLA CERIMONIA PRIVATA INSIEME ALLA FAMIGLIA…

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

"Buonasera, grazie a tutti per i vostri messaggi di cordoglio. Dato il dolore e le emozioni crude che la famiglia sta attraversando in questo momento difficile, la loro privacy è enormemente apprezzata. Grazie per la vostra comprensione”. Dopo un’altra giornata di lutto e pioggia a Londra, la famiglia inglese di Gianluca Vialli trasmette a Repubblica un altro messaggio dopo quello recapitato ai cronisti a firma della moglie Cathryn White-Cooper del campione scomparso il 6 gennaio scorso a 58 anni: "Luca era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”.

I funerali di Vialli

Domenica fuori dalla casa a Chelsea, l’universo londinese di Vialli e ovviamente anche la sua ex squadra qui a West London, è riapparsa la cognata di Vialli e sorella di Cathryn, Libby White-Cooper: la donna è arrivata insieme a una coppia di anziani (molto probabilmente i genitori dei White-Cooper arrivati dal Sudafrica per le esequie) e ha ribadito che “i funerali di Gianluca avverranno questa settimana entrante”.

La messa della Figc per Vialli

Ma la data resta un mistero, perché sono previsti in forma strettamente privata e i familiari di Gianluca non vogliono lasciare alcun indizio. Non saranno né lunedì, né martedì, anche perché lunedì a Cremona alle 18.30 ci sarà una cerimonia funebre organizzata proprio dalla famiglia italiana dell’ex attaccante di Juventus e Sampdoria, ossia l’87enne mamma Maria Teresa, il 92enne papà Gianfranco e i quattro fratelli maggiori Mila, Nino, Marco e Maffo. Ufficialmente non è confermata la loro partecipazione, ma sembra molto probabile e dunque pare implausibile una trasferta a Londra nella stessa giornata. Mentre la Figc ha organizzato per Vialli una messa giovedì a Roma nella Chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino giovedì 12 gennaio alle 17.30.

Domenica intanto ci sono stati numerosi omaggi per l’ex bomber cremonese sui campi di calcio di Italia e in Inghilterra, da Genova prima e durante Sampdoria-Napoli fino a Manchester, dove prima di City-Chelsea di FA Cup (4-0) c’è stato un minuto di applausi per Vialli, la squadra di Potter ha indossato una fascia nera al braccio e la maglia numero “9 Vialli” nel riscaldamento. Lo stesso per la sfida casalinga contro il Crystal Palace domenica prossima.

