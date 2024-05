13 mag 2024 19:35

"DE ZERBI? COSA HA VINTO NELLA SUA CARRIERA? SOLO UNA COPPA IN UCRAINA" – UN DIAVOLO PER CAPELLO! L'EX ALLENATORE È UN FIUME IN PIENA - PRIMA "BOCCIA" IL TECNICO DEL BRIGHTON: "SE NE PARLA COME UNO DEGLI ALLENATORI TOP PERCHÉ GUARDIOLA LO SPONSORIZZA, MA QUEST'ANNO È DECIMO IN CLASSIFICA" - POI PUNGE LUKAKU: "UN GIOCATORE DETERMINANTE, MA ALLO STESSO TEMPO PER CARATTERISTICHE BLOCCA QUALCHE IDEA DIVERSA DI CALCIO…"