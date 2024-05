14 mag 2024 09:21

"DEA" EX MACHINA! - IL SESTO POSTO ITALIANO IN CHAMPIONS LEAGUE DIPENDE TUTTO DALL'ATALANTA: PER AVERE 6 SQUADRE DI SERIE A NELLA PROSSIMA COPPA DEI CAMPIONI, I BERGAMASCHI DOVREBBERO VINCERE L'EUROPA LEAGUE, MA ARRIVARE NON PIÙ IN ALTO DEL QUINTO POSTO IN CAMPIONATO - IL PAREGGIO DELLA JUVENTUS CONTRO LA SALERNITANA E LO SCONTRO DIRETTO DI LUNEDÌ PROSSIMO TRA IL BOLOGNA E I BIANCONERI POTREBBERO...