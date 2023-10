27 ott 2023 11:07

LA "DEA" NON DIMENTICA I SUOI EROI - PICCOLA DEVIAZIONE PER I TIFOSI DELL'ATALANTA, CHE STAVANO ANDANDO IN AUSTRIA PER ASSISTERE ALLA PARTITA CONTRO LO STURM GRAZ: UN PULLMAN CARICO DI SUPPORTER SI È FERMATA A MARIBOR, IN SLOVENIA, PER OMAGGIARE JOSIP ILICIC - IL CALCIATORE È STATO UNO DEI GRANDI PROTAGONISTI DELLA CAVALCATA EUROPEA NELLA STAGIONE 2019-2020, QUANDO ARRIVARONO A UN PASSO DALLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS - GLI E' STATO REGALATO UNO DEGLI STRISCIONI CHE… - VIDEO