Estratto dell'articolo di Andrea Sereni per www.corriere.it

[…] Ezequiel Lavezzi è ricoverato nella clinica Dharma, a Buenos Aires, una struttura specializzata in psichiatria e salute mentale, dove è in cura per stabilizzarsi. […] Il Pocho «soffre di ipomania, un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l’umore e può portare la persona che ne soffre anche a farsi del male», ha spiegato ai media il suo avvocato, Mauricio D’Alessandro.

[…] Durante la trasmissione El Trece, il giornalista argentino Matias Vazquez ha mostrato una conversazione tra Lavezzi e un suo parente: «È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio». Il Pocho avrebbe aggiunto: «Sono andato troppo oltre. Ho provato a purificarmi nella casa di Pilar (in Uruguay, dove poi è rimasto ferito), ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica».

Quindi, come sta ora? «Va molto bene, l’evoluzione è favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto». Lavezzi soffrirebbe anche di manie persecutore, che minano la sua serenità: «Una notte ha sentito un rumore e ha pensato che ci fossero persone nella sua abitazione. Ha provato a superare la crisi da solo ma non ci è riuscito, ecco perché è andato in clinica — ha aggiunto l’avvocato dell’argentino —. E il malessere che lo riguarda è qualcosa che ha bisogno di tempo e di cure mediche specifiche».

