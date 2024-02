"DEVO VINCERE ALTRIMENTI GLI ALTRI CELEBRERANNO IL MIO FALLIMENTO" – LE RIVELAZIONI DI ANTONIO CONTE AL “TELEGRAPH” – “HO SEMPRE CON ME IL SUBBUTEO, LO USO PER STUDIARE NUOVE TATTICHE (A PARTIRE DALLA DIFESA A 4). ORA IL MIO UNICO PROBLEMA È CHE HO TROPPA VOGLIA DI TORNARE A ALLENARE E INFASTIDISCO MIA MOGLIE PER LA MIA TROPPA FOGA. VORREI VINCERE LA CHAMPIONS MA DEVI ESSERE NEL CLUB GIUSTO. IL CITY CI HA MESSO 7 ANNI". E SU GUARDIOLA...

L’ex tecnico del Tottenham Antonio Conte intervistato dal Telegraph.

antonio conte a belve 2

Usa un Subbuteo come strumento utile per analizzare le ultime tendenze e adattarle alle sue idee:

«Si possono riprodurre alcune situazioni tattiche. In ogni club in cui ho allenato, ho portato con me un subbuteo, anche a volte per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia».

Scrive il giornalista del Telegraph che Conte gli ha mostrato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà al lavoro, con la difesa a quattro, ma ha insistito sul fatto che non è un rinnegare la difesa a tre.

«Le persone pensano che sia un sistema difensivo, non è vero. Basta guardare quanti gol segnano le mie squadre ogni stagione».

ANTONIO CONTE ROMAN ABRAMOVICH

Potremmo vedere una squadra di Conte giocare con una linea alta difensiva in futuro?

«Sì. Ma la linea alta significa che devi spingere molto. Puoi portare la linea alta se c’è pressing. Altrimenti, è un grosso rischio. Non dipende dal fatto se sono tre o quattro dietro, dipende dal modo in cui costruisci la squadra e costruisci l’attacco. Allo stesso tempo, non è bello essere troppo offensivi. E nemmeno troppo difensivi. Devi rispettare le caratteristiche dei giocatori e adattarti a loro. La mia esperienza mi dice che se vuoi vincere il campionato o sollevare un trofeo, devi avere una squadra stabile. La scorsa stagione, il Manchester City è stato il miglior esempio di una squadra con grande equilibrio, difensivo e offensivo».

Sui trofei vinti:

antonio conte sir alex ferguson

«Quei trofei sono una grande, grande responsabilità perché sono lì per ricordarti ‘oh guarda, devi vincere’, Se l’obiettivo finale è vincere il campionato e alzare trofei, è importante offrire intrattenimento ai tifosi. Ma essere solo una squadra divertente non è sufficiente se si vuole vincere. Lo so perché ho allenato le migliori squadre e mi hanno sempre chiesto di vincere. L’aspettativa che porti è sempre molto alta e se non vinci, hai fallito. La migliore opzione possibile è quella di intrattenere e vincere».

Su Guardiola e il City, Conte ha dichiarato:

«Guardiola è il miglior allenatore del mondo. E poi quando puoi abbinare il miglior allenatore del mondo con un club che può sostenerti e può investire per portare giocatori importanti per migliorare la squadra ogni stagione, allora è molto, molto difficile competere allo stesso livello.»

antonio conte

Ritiene di essere troppo onesto?

«Io sono così. Odio le bugie. Questo può aiutarmi a volte, o altre può ferirmi. Ma preferisco stare in silenzio piuttosto che dire una bella bugia».

Il suo sogno:

«Ora il mio unico problema è che ho troppa voglia di tornare ad allenare e infastidisco mia moglie per la mia troppa foga. Onestamente, mi piacerebbe sollevare la Champions League come tecnico un giorno, ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma devi essere nel club giusto, un club che corrisponda alle tue ambizioni. Guarda il Manchester City. Sette anni ci ha messo, no? Vorrei dare questa gioia a mio padre. Mi ha detto ‘Voglio vederti alzare la Champions League’. Non è semplice, ma tutti possono avere un sogno».

antonio conte tottenham milan antonio conte ANTONIO CONTE MAX ALLEGRI antonio conte