IL "DIAVOLO" CERCA IL MIRACOLO - STASERA CONTRO IL NEWCASTLE, I ROSSONERI (E STEFANO PIOLI) SI GIOCANO UNA FETTA IMPORTANTE DELLA STAGIONE - PER STRAPPARE IL PASS AGLI OTTAVI, IL MILAN DOVRA' BATTERE I "MAGPIES" E SPERARE CHE IL PSG NON VINCA CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND (GIÀ QUALIFICATO) - GLI UOMINI DI PIOLI ARRIVANO AL ST. JAMES' PARK IN PIENA EMERGENZA INFORTUNI, MA ANCHE GLI INGLESI NON SE LA PASSANO BENE: HANNO 9 GIOCATORI FERMI AI BOX…

1. MILAN E NEWCASTLE TRAVOLTI DAGLI INFORTUNI PRIMA DELLA CHAMPIONS: 17 GIOCATORI IN INFERMERIA

Estratto dell'articolo di Ada Cotugno per https://www.fanpage.it/

stefano pioli

Più che il conto alla rovescia delle ore che separano Milan e Newcastle dalla partita decisiva in Champions League, Stefano Pioli ed Eddie Howe stanno facendo la conta degli infortunati [...]

La situazione sarà complicata per tutti, anche perché la posta in palio è altissima. Al St James' Park gli inglesi si presentano praticamente con una squadra intera in infermeria: oltre allo squalificato Tonali mancheranno il portiere Pope (atteso da un lunghissimo periodo di recupero), i difensori Botman, Burn, Manquillo e Targett, i centrocampisti Anderson e Willock oltre agli attaccanti Barnes e Murphy.

[...]

milan newcastle

Ma se in Inghilterra piangono in Italia di certo il Milan non ride. Anche Pioli è in piena emergenza in vista della trasferta europea: Kalulu, Thiaw e Pellegrino stanno affrontando infortuni che li poterà a stare fuori per diverso tempo, Kjaer soffre di diversi acciacchi fisici, Okafor non è al meglio e a completare l'infermeria ci sono anche Caldara e Sportiello.

A conti fatti sono 17 i giocatori indisponibili per questa partita, [...] E così la partita decisiva di Champions, quella da dentro o fuori, sarà l'occasione della vita per tante seconde linee, chiamate da Pioli e Howe per una missione non semplice da affrontare.

2. PIOLI TRABALLA, IL MILAN SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS SE...: LE COMBINAZIONI

Da www.corrieredellosport.it

stefano pioli

Pioli stasera si gioca una parte importante della sua stagione, non solo la permanenza in Champions League. Le speranze di passare agli ottavi non dipenderanno solo dall'esito della partita contro il Newcastle ma anche da quello che accadrà tra Dortmund e Psg. Ecco tutte le combinazioni:

• Dortmund qualificato agli ottavi. Sarà primo se non perderà contro il Psg

• Psg agli ottavi se vince con il Dortmund; se pareggia e il Newcastle non batte il Milan (a quota 8, francesi in svantaggio con il Newcastle, ma in vantaggio sui rossoneri, che sarebbero terzi)

milan newcastle

• Newcastle agli ottavi se vince con il Milan e il Psg non batte il Dortmund

• Milan agli ottavi solo se batte il Newcastle e il Psg perde con il Dortmund

• In caso di pareggio, Milan quarto per la peggiore differenza reti generale (-4) rispetto al Newcastle (0): inglesi terzi e agli spareggi di Europa League

stefano pioli rafael leao

stefano pioli milan sassuolo

milan newcastle milan newcastle milan newcastle zlatan ibrahimovic stefano pioli 4