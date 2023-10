23 ott 2023 14:52

"DIFENSORE" DI NOME E DI FATTO! - NOTTE DI PAURA PER IL TERZINO DELLA LAZIO, ADAM MARUSIC DOPO LA PARTITA TRA SERBIA E MONTENEGRO: IL CALCIATORE SI TROVAVA A CENA IN UN RISTORANTE DI BELGRADO, IN COMPAGNIA DELLA FAMIGLIA E DEL SUO AGENTE, QUANDO IL PROCURATORE È STATO BRUTALMENTE PESTATO DA UN GRUPPO DI PERSONE - IL GIOCATORE HA PROVATO A FERMARE L'AGGRESSIONE, MA UNO DEI MALVIVENTI GLI HA PUNTATO UNA PISTOLA IN FACCIA...