È stata dura per la Danimarca martedì sera a San Marino, […] Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United, ha ricevuto un trattamento particolare da parte dei difensori di casa. […]“Volevano distruggermi la carriera, colpirmi in modo da farmi male sul serio. Ne sono certo – ha rivelato – perché avendo giocato all’Atalanta capisco bene l’italiano”. A far innervosire la retroguardia del Monte Titano l’esultanza del numero nove, ritenuta eccessiva, dopo la rete dell’1-0. […]

Tra i tanti falli subiti, a mandare su tutte le furie i danesi una pericolosa ginocchiata alla schiera. “L’hanno colpito di proposito, l’intervento era volontario – l’accusa del difensore del Milan Simon Kjaer –. È incredibile che l’arbitro abbia tirato fuori il cartellino giallo. È stato un intervento simile a quello di Zuniga su Neymar al Mondiale 2014, fallo che costò il torneo all’attaccante del Brasile. E che, giustamente, fu punito con l’espulsione”.

La difesa di San Marino, questa volta a parole, è stata affidata ad Alessandro Tosi: "Gli abbiamo solo detto che non si stava comportando correttamente. Ciò che ha fatto non era necessario. Hojlund è un attaccante fortissimo, ma non è stato per niente corretto e ci aspettavamo un comportamento migliore. Quello che ha fatto durante i festeggiamenti per il gol – la replica – è stato inaccettabile. Gioca nello United contro difensori che sono molto più abili, fisici e forti di noi, quindi dovrebbe essere abituato a questo tipo di duelli".

