Dopo l'operazione riuscita per Diego Armando Maradona inizia la fase di recupero. "Siamo felici che tutto sia andato per il meglio", ha dichiarato il figlio Diego. "L'ultimo contatto che ho avuto è stato con una mia zia alle 8 di stamattina in Italia: è stata una nottata insonne, per il trascorso clinico di mio padre ogni operazione diventa sempre un po' preoccupante. Ci tengo a dire che papà ha reagito benissimo, è nelle mani di un'equipe medica di altissimo livello", ha precisato.

Sulle origini dell'edema: "Sono state scritte tante cose inesatte, anche brutte e senza rispetto. Noi come familiari abbiamo sofferto molto della dipendenza di mio padre in passato, ora ne è uscito alla grande e il suo passato con quanto accaduto non c'entra niente", taglia corto Maradona jr ai microfoni di Sky Sport. "Alla base di questo trauma c'è una botta riportata in una caduta o in qualche situazione domestica, della quale non ci eravamo mai accorti. La Tac ha rivelato questo edema che è stato rimosso tempestivamente", conclude Diego jr.

