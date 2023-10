"NEL DISCORSO SCUDETTO SONO AMMESSE PER ORA TRE SQUADRE: INTER, MILAN E NAPOLI" - PAOLO CONDO’: "IL PROBLEMA DI ALLEGRI È CHE IL VALORE DELLA JUVE SI CONCENTRA DAVANTI, E QUINDI L’ASSENZA DI VLAHOVIC È SUFFICIENTE A DIMEZZARNE IL POTENZIALE – PER MOURINHO E SARRI LE PREMESSE E LE PROMESSE ERANO ALTRE…"

Paolo Condò per la Repubblica - Estratti

lautaro martinez 16

La sensazione anche visiva è che il treno dell’alta classifica, quello diretto verso la prossima Europa, sia partito. Dei passeggeri previsti mancano clamorosamente le due romane, l’intruso Lecce è sceso all’ultimo avviso (ma intanto si è allontanato molto dai vagoni di coda), stasera la Fiorentina dovrà scegliere il suo destino, e magari pure il Sassuolo, che da anni batte le grandi con spettacolare leggerezza per poi stracciare la sua tela contro le pari grado.

Nella testa del treno, il locomotore in cui si parla di scudetto, sono ammesse per ora tre squadre, le milanesi e il Napoli, che è in ritardo di quattro punti ma ha la forza di chi ha già attraversato una crisi, e in qualche modo pare averla risolta. La Juventus ha rischiato a Bergamo la seconda sconfitta, specie nel finale, ma ha portato a casa la pelle grazie a una resilienza che le va riconosciuta.

rafa leao inter milan

Aveva la rivale di giornata più tosta — l’Atalanta che resta con lei in sala d’aspetto — ne è stata superata ma non soggiogata. Il problema di Allegri è che il valore della sua squadra si concentra davanti, e quindi l’assenza di Vlahovic è sufficiente a dimezzarne il potenziale. In questo primo scorcio di stagione quasi tutte le grandi hanno a che fare con infortuni, ed è chiaro che una rosa “europea” permette di ammortizzarli meglio.

sarri mourinho

Sia la Roma che la Lazio hanno mantenuto i loro allenatori (di grido) per il terzo anno, dando continuità a progetti che in Europa (la Roma) e in Italia (la Lazio) hanno già portato risultati. Anche se ieri Mourinho ha ripassato Sarri, tamponando la crisi con una vittoria di uomini (Lukaku, Pellegrini) più che di gioco, la previsione è che i due continueranno sui loro terreni: Mourinho affidando al mata-mata dell’Europa League il senso del suo passaggio per Roma, Sarri privilegiando il campionato su una Champions di cui non manca di sottolineare la difficoltà. Beh, le premesse e le promesse erano altre. Lo scorso anno le milanesi totalizzarono 5 punti in più delle romane. Oggi, dopo sette turni, sono 21.

