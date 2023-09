IL "DISERTORE" SINNER SI SENTE ITALIANO? JANNIK, CHE MENTRE I COMPAGNI VENIVANO PRESI A SCHIAFFI DAL CANADA ERA A CASA SUA A MONTECARLO, HA GIÀ RIFIUTATO QUATTRO VOLTE LA NAZIONALE IN COPPA DAVIS. E IN PIÙ C’È LA RINUNCIA ALLE OLIMPIADI A TOKYO 2021. DOPO I SILURI DI PANATTA E PIETRANGELI, ARRIVA ANCHE LA STRONCATURA DELLA "GAZZETTA": “LE SCELTE RISCHIANO DI INCRINARE LA CREDIBILITÀ POPOLARE DI SINNER” – LE VOCI SU UNA FRONDA INTERNA CONTRO IL CT VOLANDRI

Da ilnapolista.it

jannik sinner

Il rifiuto di Sinner in Coppa Davis non è andato giù alla Gazzetta che dedica due articoli al tema.

Mentre i compagni hanno debuttato (e perso) a Bologna nel Gruppo che dovrebbe portarci alle Finali di novembre in Spagna, Jannik è a casa, a Montecarlo, a preparare i prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di raccogliere in fretta i pochi punti che lo separano dalla qualificazione alle Finals. Traguardo per il quale, evidentemente per lui, valeva la pena rinunciare alla nazionale, dopo uno scambio di opinioni con il c.t. Volandri, che con molta pazienza continua ad aspettarlo. Una decisione totalmente personale.

La Gazzetta ricorda che Sinner ha già rifiutato quattro volte la Nazionale in Coppa Davis.

La maglia della Nazionale rimane un simbolo che merita di essere onorato con rispetto. E invece Sinner, in Davis, l’ha già rifiutata quattro volte.

jannik sinner

E in più c’è la rinuncia alle Olimpiadi a Tokyo 2021.

Lo hanno criticato sia Panatta sia Pietrangeli.

È una ferita ancora aperta, e gli è stata subito rinfacciata dopo l’ennesimo rifiuto alla Davis.

Conclude la Gazzetta:

Sinner rimane indubbiamente un patrimonio dello sport italiano, le sue vittorie (e soprattutto nei primi quattro mesi dell’anno ne sono arrivate tante) muovono una passione enorme, alcuni dei più importanti brand tricolori lo hanno scelto come testimonial ideale delle eccellenze italiane perché la sua immagine è tra le più riconoscibili e piace trasversalmente a ogni fascia d’età, ma scelte improntate al pur legittimo interesse personale rischiano di incrinare la credibilità popolare che Jannik si è costruito in questi anni (e infatti il tribunale dei social, per quanto conta, lo ha già condannato).

jannik sinner sascha zverev

UNA FRONDA CONTRO IL CT?

Della sconfitta dell’Italia in Coppa Davis contro il Canada delle riserve per 3-0 scrive anche La Stampa.

Dopo l’infortunio di Berrettini e il forfait di Sinner (che si sta peraltro allenando a Monte Carlo) era chiaro che la strada verso la Costa del Sol si complicava, un crollo così era però difficile da immaginare. Tanto che qualche spiritello calcistico ha ipotizzato una fronda interna contro Volandri, poco credibile nonostante le scelte sbagliate del ct.

filippo volandri

La sconfitta più pesante è quella di Sonego (n.28 Atp) che purtroppo ha ribadito le sue fragilità quando si tratta di giocare da favorito (vedi i flop con Gojo a Torino e Horansky a Bratislava). Galarneau, 24 anni, figlio di un hockeysta e di una ginnasta, a livello Atp si è affacciato appena tre volte in carriera (nel 2022 e 2023): tre sconfitte.

Un tracollo dovuto alla settimana di veleni per la mancata convocazione di Fognini e la «diserzione» di Sinner? «No, siamo una squadra compatta, l’atmosfera è buona», sostiene Musetti.

jannik sinner 2 jannik sinner jannik sinner 3