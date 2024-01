IL "DIVINO" SINNER – A JANNIK DOPO LA VITTORIA AGLI AUSTRALIAN OPEN ARRIVANO ANCHE I COMPLIMENTI DEL PAPA: "DAL TENNIS E’ POSSIBILE TRARRE LEZIONI DI VITA" - LA STAMPA ESTERA ESALTA L’AZZURRO: “IL RAGAZZO DELLA MONTAGNA HA SCALATO UN'ALTRA CIMA''- IL QUOTIDIANO SPAGNOLO "MARCA" AZZARDA UN PARAGONE CON L’IDOLO DI CASA: ''SINNER SI TRAVESTE DA NADAL''. IL FUORICLASSE MAIORCHINO NELLA FINALE DELL'EDIZIONE 2022, SOTTO DI DUE SET SEMPRE CONTRO IL MALCAPITATO MEDVEDEV, RIUSCÌ A VINCERE AL QUINTO. COME JANNIK...

Estratti da repubblica.it

SINNER PAPA FRANCESCO

Anche Papa Francesco ha fatto i complimenti all’Italia per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open. Ricevendo oggi in udienza in Vaticano una delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, in occasione dei 125 anni del club sportivo, il Pontefice – riferisce Vatican News – ha spiegato che anche nel tennis è possibile trarre lezioni di vita perché "sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario", ma "in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture".

Marca: ''Si traveste da Nadal''

sinner prima pagina corriere dello sport

Il quotidiano Marca azzarda un paragone prestigioso titolando :''Sinner si traveste da Nadal'', ricordando la simile rimonta del fuoriclasse maiorchino che nella finale dell'edizione 2022, sotto di due set sempre contro il malcapitato Medvedev, riuscì a vincere al quinto, lo stesso epilogo di Jannik. Sempre in terra iberica, oltre agli elogi su As e La Razon, El Mundo non ha dubbi sulla ''grande rivalità con Alcaraz'', ipotizzando che i due giovani talenti, 42 anni in due, saranno i protagonisti assoluti del prossimo decennio del tennis.

''La redenzione di Sinner''

sinner prima pagina la gazzetta dello sport

Anche i quotidiani australiani, che hanno visto da vicino il trionfo di Sinner, non rimangono indifferenti. The Australian ricorda proprio le origini altoatesine di Jannik titolando ''Il ragazzo della montagna ha scalato un'altra cima'', mentre The Age gioca con il cognome dell'azzurro (che in inglese significa peccatore) scrivendo ''La redenzione di Sinner''. Fantasiosa anche l'apertura di Herald Sun che sceglie ''Sin City'', ricordando il celebre film del 2005.

''Ballo tirolese in Australia''

SINNER PRIMA PAGINA DI MARCA

Suggestivo il titolo del giornale portoghese O Jogo: ''Ballo tirolese agli Open d'Australia''. In Francia Le Figaro è sicuro: ''Sinner candidato a essere il miglior giocatore del mondo'', mentre l'Equipe lo consacra: ''tra i grandi''. Grandi elogi anche in Olanda (''modesto, razionale e campione di uno Slam'', l'apertura di Sportwereld), Belgio (''l'avvento di Jannik Sinner', il titolo de Le Soir), Gran Bretagna e Malta, con il Daily Mail e Malta Independent che celebrano l'impresa dell'azzurro. Il Daily Telegraph si chiede se Sinner sarà il futuro del tennis, mentre ''una ''rimonta storica'' è il titolo scelto dai brasiliani de O Estado de Sao Paolo. Fino al giornale "di casa" Dolomiten che opta per la rima ''Winner, winner: Jannik Sinner''.

