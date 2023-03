"DONNARUMMA? E' REGREDITO RISPETTO ALL'EUROPEO" - "L'EQUIPE" BOCCIA "GIGIO" DOPO L'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS DEL PSG: "NON AGISCE MAI D'ANTICIPO E CON I PIEDI NON RIESCE A REALIZZARE COSE SEMPLICI. E I COMPAGNI DI SQUADRA LO SANNO…"- IL PORTIERONE AZZURRO SI È SFOGATO CON L'ARBITRO ORSATO DOPO IL GOL DEI BAVARESI, GIUDICATO DA GIGIO IN FUORIGIOCO: “UNO LO FISCHI?”, PECCATO CHE LA RETE ERA REGOLARE

1. CHAMPIONS: ALTRO FALLIMENTO PSG, DONNARUMMA SE LA PRENDE CON ORSATO

Estratto da www.sport.virgilio.it

Ancora una volta, il PSG ha visto scivolare via il grande sogno di vincere la Champions League. Un eccellente Bayern Monaco non ha dato chances a Leo Messi e compagni, eliminati in maniera chiara (i bavaresi hanno vinto entrambe le gare disputate).

[…] L’Equipe, uno dei massimi media francesi, ha stroncato il PSG con tanto di 2 in pagella a Marco Verratti, uno dei peggiori in campo. Sotto accusa anche Gigio Donnarumma. […] Questa volta il portiere azzurro non ha fatto parlare di sé per qualche papera ma per un battibecco con l’arbitro del match, ovvero l’italiano Daniele Orsato, […] reo, secondo il portiere del PSG, di non aver visto un fuorigioco nell’occasione del raddoppio bavarese con Serge Gnabry: “Uno lo fischi?”, le parole usate dall’estremo difensore italiano. In realtà il gol di Serge Gnabry è risultato regolare. […]

2. GIGIO DONNARUMMA? "È REGREDITO. E I SUOI COMPAGNI...": CHI LO STRONCA

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Non è una novità né un mistero: Gigio Donnarumma è nel mirino della stampa francese, dei tifosi del Psg e di parte degli appassionati di calcio. La sua avventura transalpina, infatti, ad oggi gli ha riservato parecchie grandi parate e altrettante delusioni[…] i media francesi, infatti, si chiedono quale possa essere la causa della sua inquietudine, riflettendo ancora sul dualismo con Keylor Navas, anche se oggi il titolare è Gigio, senza dubbio alcuno. […]

E tra chi apre il fuoco contro Gigio Donnarumma, interpellato dal quotidiano L'Equipe, ecco Christophe Lollichon, ex allenatore dei portieri del Chelsea, […] "Penso che Donnarumma sia regredito rispetto all'Europeo. La sua lettura del gioco non mi piace perché non agisce mai d'anticipo e con i piedi non riesce a realizzare cose semplici. E i compagni di squadra lo sanno", […]. E ancora, Lollichon […] aggiunge che "dà l'impressione di essere in difficoltà a causa della sua altezza". […]

