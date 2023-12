6 dic 2023 17:37

"DOPO 10 MESI SI TORNA A CASA" - DANIELE SCARDINA “KING TORETTO” VEDE LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL DOPO L'OPERAZIONE D'EMERGENZA PER UN'EMORRAGIA CEREBRALE E IL COMA – IL PUGILE, EX COMPAGNO DI DILETTA LEOTTA, SCRIVE SUL SUO ACCOUNT INSTAGRAM: "DURO LAVORO E SOFFERENZA. TOCCARE IL FONDO, SALIRE E RISORGERE COME UNA FENICE. CONTINUO A LOTTARE…”