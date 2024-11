"DORMIVO, MI ALLENAVO E BEVEVO OGNI GIORNO" - L'EX CENTROCAMPISTA DELL'INTER, FREDY GUARIN, RACCONTA I SUOI PROBLEMI DI DIPENDENZA DALL'ALCOL: "DISSERO AL MIO AGENTE CHE DOVEVO ANDARE VIA DA MILANO" - "IN BRASILE ANDAVO NELLE FAVELA PER CERCARE IL PERICOLO. HO BEVUTO 70 BIRRE IN UNA NOTTE, MI DAVA ADRENALINA VEDERE LE ARMI E PASSAVO 10 GIORNI COMPLETAMENTE UBRIACO" - "A UN CERTO PUNTO TENTAI IL SUICIDIO BUTTANDOMI DAL BALCONE MA…"

Fredy Guarin ha smesso di giocare a calcio nel 2021 dopo la fine del suo contratto con i Millonarios. La squadra colombiana è stato l'ultima compagine dove ha militato il centrocampista che in Italia abbiamo conosciuto e apprezzato con la maglia dell'Inter […] dal 2011 al 2016. Ma poi cos'è accaduto a Guarin? Prima di tornare a giocare in Colombia e chiudere in patria la carriera, Guarin è stato anche con lo Shanghai Shenua in Cina e con il Vasco da Gama, ma nel frattempo qualcosa non andava.

Non tanto in campo, ma fuori. Nel 2021 ci fu una lite furibonda col padre con tanto di rissa e arresto da parte della polizia. Successivamente il messaggio d'aiuto postato sui social in cui Guarin ha messo a nudo tutti i suoi problemi personali, soprattutto legati all'abuso di alcol. […] Ora la confessione nel corso di un'intervista a ‘Los Informantes' di Caracol Television, quando ha confessato: "Nella mia mente c'era la morte, sapevo che sarei andato a morire".

L'INTERVISTA DI GUARIN IN CUI METTE A NUDO IL SUO PROBLEMA CON L'ALCOL

Guarin si è aperto parlando della sua vita legata soprattutto alla dipendenza dall'alcol mentre era […] all'Inter. "Bevevo in casa, in discoteca e al ristornate, quella era la m**da, sapevo che stavo sbagliando nel mio lavoro e nella mia responsabilità familiare. Dormivo, mi allenavo e bevevo, e così ogni giorno – ha spiegato Guarin rivelando poi cosa stesse accadendo -. Dissero al mio agente che dovevo andare via da Milano, sentivo che non avevo limiti". E così nel 2016 il suo contratto con i nerazzurri scade e Guarin finisce in cui allo Shanghai Shenua.

[…] Poi il Brasile, il Vasco da Gama e i primi 6 mesi vissuti insieme alla famiglia col supporto di psicologi e psichiatri: "In quel periodo mi sentivo l'uomo più felice del mondo". Ma il Covid rovinò tutto il lavoro fatto fino a quel momento per il problema dell'alcol.

IL TRASFERIMENTO IN BRASILE AL VASCO DA GAMA CHE HA PEGGIORATO TUTTO

[…] "Andavo nelle favela per cercare il pericolo – ha raccontato -. Ho bevuto 70 birre in una notte, mi dava adrenalina vedere le armi e non misuravo il rischio passando 10 giorni completamente ubriaco: mi addormentavo per la stanchezza, mi svegliavo con la birra accanto dove mi ero addormentato e poi mi ubriacavo di nuovo". […] Guarin a un certo punto racconta il tentativo di suicidio.

"Abitavo al 17esimo piano e in quel momento mi sono staccato dalla vita, da tutto e la mia reazione è stata quella di lasciarmi andare ma lì c'era una rete sul balcone e saltando sono tornato indietro". La vita evidentemente ha voluto dare un segnale a Guarin, una scossa. "Sapevo che, in qualsiasi stato di ubriachezza, sarei andato a morire, non avevo molta paura e sono arrivato al punto in cui non mi importava di niente e potevo farmi del male, senza pensare ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei genitori, senza pensare a nessuno".

IL PERCORSO RIABILITATIVO DI GUARIN PER RITORNARE A FARE UNA VITA NORMALE

[…]. Dal 2024 ha iniziato un trattamento riabilitativo anche aiutato dall'amico e calciatore Juan Fernando Quintero. […]

