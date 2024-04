17 apr 2024 15:50

"DUE ANNI FA L'INTER HA REGALATO LO SCUDETTO REGALATO AL MILAN, QUEST'ANNO INVECE..." - MASSIMO MORATTI GODE PER L'ANNATA STELLARE DEI NERAZZURRI: "QUESTA INTER MI RICORDA QUELLA DI HERRERA. LA SECONDA STELLA? BASTA CHE ARRIVI, NON MI FAREI UN COMPLESSO DI DOVERLA CONQUISTARE PROPRIO NEL DERBY." - "ZHANG? HA AVUTO OTTIMI RISULTATI. PER UN TIFOSO SAREBBE ASSURDO CRITICARLO. IL SUO FUTURO? BISOGNEREBBE ESSERE INFORMATI, COSA CHE IO NON SONO..."