"A DUE MESI DALLA FINE DEL PRIMO VERO CALCIOMERCATO SOSTENIBILE, I SEGNALI SONO INCORAGGIANTI PER I NOSTRI CLUB" - GIANLUCA DI MARZIO: "THURAM E REIJNDERS I COLPI DA APPLAUSI, ANCHE SE IL BILANCIO È CHIARAMENTE PROVVISORIO. IL FRANCESE È IL NUOVO MESSAGGERO DI UN VERO E PROPRIO METODO SUL MERCATO, L'OLANDESE DEL MILAN È L'ESEMPIO PERFETTO DI COME CONIUGARE LA RICHIESTA TECNICA CON IL BUDGET ECONOMICO" - "I BOCCIATI, ANZI RIMANDATI, SONO…"

Estratto dell'articolo di Gianluca Di Marzio per il “Corriere della Sera”

marcus thuram 1

A due mesi dalla fine del primo vero calciomercato sostenibile, condizionato dai nuovi assalti arabi e dalle solite forzature inglesi, i segnali sono incoraggianti per i nostri club. Bravi a cogliere le opportunità, dimostrando che lo scouting rappresenta ancora una delle eccellenze italiane.

[…] Thuram e Reijnders i colpi da applausi, anche se il bilancio è chiaramente provvisorio. […] Onana ha aperto la strada, Thuram è diventato il nuovo messaggero di un vero e proprio metodo — vincente — sul mercato: 5 gol e 7 assist tra campionato e Coppa, la doppia eredità di Lukaku e Dzeko come partner di Lautaro, la predisposizione naturale ad esserne il partner ideale in attacco. Meno convincenti, almeno per ora, i ritorni di Sanchez e Arnautovic […]

tijjani reijnders 3

Un ragionamento inevitabile anche sul fronte Milano, perché Giroud si sta ritrovando sempre e comunque insostituibile, nel senso più letterale della parola. Jovic non era la prima scelta e si è visto, Okafor è un ibrido e nasce più come soluzione esterna, ecco perché Furlani e Moncada dovranno essere […]bravi a rinforzare il ruolo di attaccante centrale nel 2024 […]

Chukwueze

Reijnders è l'esempio perfetto di come coniugare la richiesta tecnica con il budget economico, […] Non sempre i giocatori più pagati diventano i più determinanti, è il caso — momentaneo — di Chukwueze, lo è ancora di più per Lindstrom nel Napoli. L'acquisto più oneroso di De Laurentiis (quasi 30 milioni all'Eintracht) non riesce a trovare spazio e minutaggio, chiuso da un super Politano e mai seriamente entrato nelle rotazioni di Garcia, […]

natan

Si intravedono invece raggi di luce azzurra nelle prestazioni di Natan, prelevato in silenzio, ma con aspettative e pressioni altissime per sostituire un baluardo come Kim. Le sue recenti prestazioni positive sono la dimostrazione di un lavoro pianificato e strutturato nell'osservazione del talento, […]

matias soule 4

Proprio l'ex ds Giuntoli sta cercando di impostare un lavoro di questo tipo nella sua nuova Juve, adesso rinnovando i contratti di tutti i tasselli fondamentali del futuro come Locatelli, e poi ragionando con Allegri su come e dove intervenire quando riapriranno le trattative: Hojbjerg del Tottenham resta l'obiettivo più concreto nel caso si decide di dare priorità a un centrocampista, Berardi o un profilo simile al suo qualora si scelga di prendere un giocatore diverso. Sempre che non torni Soulé da Frosinone, l'intuizione da copertina tra le piccole.

romelu lukaku

Promossi e bocciati, anzi rimandati, dall'ultimo mercato: la Roma si gode la continuità realizzativa di Lukaku e spera di avere finalmente Renato Sanches, Sarri ha ormai sdoganato Rovella e Guendouzi per il centrocampo della sua Lazio ma non ancora il promettente Isaksen sull' ala destra, mentre la Fiorentina ha rigenerato Arthur e si coccola più Beltran di N'Zola. A proposito di attaccanti e di bilanci, Genoa e Atalanta si meritano il podio degli affari più influenti nelle prestazioni di squadra con Retegui e Scamacca, […]

