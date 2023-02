23 feb 2023 19:30

"EL PUBE DE ORO" SI PENTE - IL PORTIERE ARGENTINO EMILIANO MARTINEZ SI SCUSA PER IL GESTACCIO CON IL PREMIO COME MIGLIOR ESTREMO DIFENSORE DEI MONDIALI IN QATAR: "È STATA UNA COSA STUPIDA, È L'UNICA COSA CHE NON SONO ORGOGLIOSO DI AVER FATTO" - QUALCHE GIORNO FA "EL DIBU" AVEVA FATTO RETROMARCIA ANCHE SUGLI SFOTTO’ CONTRO MBAPPÉ (DOPO LA VITTORIA, AVEVA FESTEGGIATO CON UN BAMBOLOTTO DEL FRANCESE): "NON HO ASSOLUTAMENTE NULLA DI PERSONALE CONTRO MBAPPÉ. SE SI CANTA DI LUI È PROPRIO PERCHÉ È FORTE”.