"ERO UN UBRIACO FELICE. ORA NON LO SONO PIU', SONO UBRIACO TRISTE. NON ESCO A BERE, BEVO IN CASA" - IL DRAMMA DI PAUL GASCOIGNE: DOPO UNA VITA DI ECCESSI, TRA SOLDI A PALATE E FIUMI DI ALCOL, "GAZZA" ORA NON HA UNA CASA E VIVE DALLA SUA MANAGER: "CONTINUO A COMBATTERE CONTRO L’ALCOLISMO. QUANDO SONO DAVVERO GIÙ, È ALLORA CHE PRENDO UN DRINK PER TIRARMI SU. NON CREDO DI AVER DELUSO ALLENATORI, GIOCATORI O TIFOSI. SE C'È STATO QUALCUNO CHE HO DELUSO, QUELLO SONO IO…"

GASCOIGNE

Una vita spericolata, spesso oltre i limiti e ora la battaglia quotidiana contro l'alcolismo: a 56 anni Paul Gascoigne si è raccontato nel podcast di High Performance "Gazza vs Paul". "Ero un ubriaco felice - ha detto -. Non lo sono più. Sono un ubriaco triste. Non esco a bere, bevo in casa". […]

Paul Gascoigne

CON LA MANAGER

Gascoigne ha raccontato che ora non ha una casa, che vive dalla sua manager Katie Davies, a Poole, e che ha ripreso a frequentare le riunioni degli Alcolisti Anonimi: "Continuo a combattere contro l’alcolismo e vivo a casa del mio agente. Se voglio una brutta giornata, so che se vado al pub lo sarà. Altrimenti prendo la canna e vado a pescare e so che sarà una bella giornata. Cerco di non abbattermi perché il mondo è già giù. E quando sono davvero giù, è allora che prendo un drink per tirarmi su. Non credo di aver deluso allenatori, giocatori o tifosi. Se c'è stato qualcuno che ho deluso, quello sono io".[…]

LA BATTAGLIA

paul gascoigne

Gazza non ha nascosto i momenti difficili: "Non ci vuole molto per piangere. Tengo dentro un sacco di cose, cose che dovrei tirare fuori ma che ho paura di condividere con le persone. Non credo che crescerò mai, e la cosa non mi dispiace. Sono orgoglioso di quello che ho dato alla gente. Ho donato quasi un milione di sterline a 10 diversi enti di beneficenza. E non mi sono mai arreso. Non lo farò mai: penso che il momento nel quale mi arrenderò sarà quando sarò in una bara."

