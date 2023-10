"FACCIAMO VEDERE A TUTTI COME MERITA DI ESSER TRATTATO CHI SI È MOSTRATO INDEGNO DI INDOSSARE I NOSTRI COLORI" - LA CURVA NORD DELL'INTER SI PREPARA PER IL RITORNO DI ROMELU LUKAKU A SAN SIRO: IL 29 OTTOBRE, DATA DI INTER-ROMA, GLI ULTRAS NERAZZURRI DISTRIBUIRANNO 50 MILA FISCHIETTI: "DA UTILIZZARE AD OGNI TOCCO DI PALLA DI CHI HA TRADITO LA NOSTRA MAGLIA" - MATERAZZI: "HA TRADITO UNA VOLTA, È STATO PERDONATO E HA TRADITO UNA SECONDA VOLTA. SE NON SI VA OLTRE, IL FATTO SPORTIVO PENSO CHE CI SIA TUTTO..."

1. LA CURVA NORD SI PREPARA AL "RITORNO" DI LUKAKU: GIÀ PRONTI 50MILA FISCHIETTI PER INTER-ROMA

Estratto da www.gazzetta.it

In tanti, tantissimi, stavano pensando al primo Inter-Roma "da avversario" […] di Romelu Lukaku […] La sfida da cerchiare in rosso sul calendario è il 29 ottobre, quando la squadra di José Mourinho proverà a sgambettare l'attuale capolista a domicilio, al Giuseppe Meazza[…]la Curva Nord ha fatto sapere al resto della tifoseria di avere già idea dell'accoglienza da riservare al nazionale belga. "Il giorno del ritorno più sgradito si avvicina, facciamoci trovare pronti", si legge nella fanzine distribuita prima di Inter-Benfica di Champions League.

DOLORI PER LE ORECCHIE

"Il 29 ottobre è una data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno - proseguono gli ultrà -. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle". […]

"Prima dell'incontro con la Roma - ed ecco qua l'anticipazione - la Nord distribuirà, in allegato alla fanzine, 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di esser trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori". A prescindere dalla formula della contestazione, quindi, ci sono diversi motivi per non perdersi Inter-Roma.

2. MATERAZZI: 'LUKAKU HA TRADITO DUE VOLTE L'INTER. SARÀ ACCOLTO MALE DA SAN SIRO'

Estratto da www.calciomercato.com

Intervistato da FCIN l'ex bandiera dell'Inter, Marco Materazzi, ha parlato del tradimento estivo di Romelu Lukaku passato poi alla Roma.[…]

SARA' ACCOLTO MALE - "Lui lo sa, penso male. È normale che lui ha tradito una volta, è stato perdonato e ha tradito una seconda volta. Se non si va oltre, il fatto sportivo penso che ci sia tutto. Il tifo dell'Inter è abbastanza maturo da sapere che non devono esserci cose che vanno oltre lo sfottò".

